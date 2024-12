El Santiago Bernabéu despide el año y a Jesús Navas

Archivo - El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes dispara frente a Jesús Navas,del Sevilla FC, en el Santiago Bernabéu.

Archivo - El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes dispara frente a Jesús Navas,del Sevilla FC, en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Los merengues presumen de Intercontinental para su última cita en casa de 2024, presionando por el liderato en la retirada del lateral sevillista

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este domingo (16.15 horas) al Sevilla FC durante la jornada 18, último encuentro del año que acogerá el Estadio Santiago Bernabéu recibiendo al flamante campeón de la Copa Intercontinental y con el reto de seguir presionando por el liderato de LaLiga EA Sports, mientras que entre los sevillistas se despedirá la leyenda Jesús Navas después de más de 20 años de carrera profesional.

El feudo madridista dará carpetazo a un 2024 sobresaliente para el conjunto merengue, que ha levantado en los últimos 12 meses cinco títulos de seis que ha disputado. El más reciente, hace solo tres días, cuando conquistó esa Intercontinental en Catar ante el CF Pachuca y que le convierte en el mejor equipo del mundo hasta el verano.

El triunfo por 3-0 ante los mexicanos esperan los merengues sea un punto de inflexión y un impulso necesario tras un inicio muy irregular y con incertidumbre pese a la envergadura del proyecto. Pero a pesar de todo, los blancos están en la zona alta con 37 puntos, a solo un punto de FC Barcelona y Atlético de Madrid, y con posibilidad de acabar 2024 en lo más alto de la tabla si azulgranas y rojiblancos empatan.

Por esto, el Real Madrid no puede fallar si no quiere descolgarse demasiado y para aprovechar el posible frenazo de sus dos rivales por el título en Montjuïc. No hay mucho margen para rotaciones, obligados por las bajas, sobre todo la de un sancionado Vinícius Júnior que vio la quinta amarilla en Vallecas y mermará un ataque merengue que sí llega enchufado al último compromiso del año.

Tanto el '7' brasileño, que dejará su hueco a Arda Güler o Brahim Díaz ante el Sevilla, como Kylian Mbappé y Rodrygo Goes mojaron en la Intercontinental, apuntando estos dos últimos a la titularidad. Luka Modric, suplente en Catar, podría tener un hueco, acompañando a Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, que acabó con un golpe pero ya está recuperado y sigue en un buen momento de forma. Las lesiones tampoco permiten rotar en defensa y repetirían los mismos que en Losail.

Además, vienen de empatar (3-3) en Vallecas en la última jornada en un partido algo pobre y sin solidez, y el Sevilla será un buena piedra de toque para medir el momento actual, porque su situación es muy positiva. Solo suman una derrota de los últimos cuatro partidos --en el Metropolitano (4-3) pese a su gran versión-- y vencieron la semana pasada por 1-0 al Celta, para colocarse undécimos con 22 puntos, a 5 de los puestos europeos.

Y este sueño continental pasa por conquistar un estadio en el que no ganan desde diciembre de 2008, hace más de 16 años, rascando solo dos empates en sus últimas 19 visitas a Chamartín. Y en esa última victoria ya fue titular Jesús Navas, que este domingo se despide del fútbol profesional tras más de 20 años de carrera y como el jugador con más partidos (705) en la historia del Sevilla, y cerrando el 'top 10' de futbolistas con más encuentros (515) en Primera División.

El conjunto sevillista debe, así, batallar contra el Real Madrid y su historia en la capital, pero también busca impedir encadenar una racha de tres partidos seguidos como visitante perdiendo, algo que no ocurre desde 2019, cuando enlazó cinco, entre ellos la visita al Bernabéu. Un buen resultado en Madrid les permitiría corroborar su dirección y su camino hasta ahora para despegarse completamente de la zona peligrosa.

Xavi García Pimienta podrá contar con Isaac Romero, Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona tras su sanción disciplinaria como consecuencia del rifirrafe con el Betis, pero el técnico sevillista tendrá las bajas por lesión de Djibril Söw, Chidera Ejuke, Tanguy Nianzou y Adrià Pedrosa.

Así, Jesús Navas esperará su oportunidad y homenaje en el banquillo, mientras Manu Bueno quiere seguir aprovechando sus oportunidades. Agoumé tome ventaja sobre Lokonga en el centro del campo, junto al exatlético Saúl Ñíguez tras haber superado un virus estomacal.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Modric, Güler, Bellingham; Rodrygo y Mbappé.

SEVILLA: Álvaro Fernández; Carmona, Badé, Gudelj, Kike Salas; Agoumé, Juanlu, Saúl Ñíguez; Lukebakio, Isaac Romero e Idumbo.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.15/DAZN.