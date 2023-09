Las selecciones de España y Suecia posan juntas con el lema #SeAcabó antes de su partido

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de Suecia mostró este viernes su solidaridad con la de España tras lo sucedido después del Mundial de Australia y Nueva Zelanda antes del inicio del encuentro que les midió en la Liga de Naciones 2023-2024 en el Estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo.

Las once jugadoras españolas elegidas por Montse Tomé para el comienzo de esta nueva competición posaron inicialmente ataviadas con unas muñequeras blancas y con el mensaje #SeAcabó que se popularizó cuando alzaron la voz tras lo sucedido en la Asamblea de la RFEF del 25 de pasado y el número '10' de Jenni Hermoso, levantando también sus brazos y sus puños en señal de fuerza.

Posteriormente, las internacionales españolas y las suecas se juntaron para posar en una foto en la que desplegaron una pancarta que portaba Alexia Putellas y donde se podía leer '#SeAcabó. Our fight is the global fight' ('Nuestra lucha es la lucha global'). También es la gradas del estadio de Gotemburgo, que ovacionó ese momento, hubo muestras de apoyo y cariño para las futbolistas españolas y Jenni Hermoso.

"Han pasado por mucho y es triste que hayan tenido que ser parte de esto, pero es una pelea que vale la pena pelear. Emprenden la lucha por la próxima generación. Esta no es una cuestión deportiva sino una cuestión de toda la sociedad. Estoy orgullosa de ellas y es importante que sientan el apoyo del mundo entero. No debería tener que ser así en 2023. Es hora de cambiar", había advertido Kosovare Asllani, capitana de la número uno del mundo.