Semenyo se estrena en el 10-1 del City y el Macclesfield hace historia en la FA Cup

Antoine Semenyo, Manchester City - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City avanzó a cuarta ronda de la FA Cup con una aplastante goleada (10-1) ante el Exeter City, mientras que el aún más modesto Macclesfield eliminó (2-1) al vigente campeón, Crystal Palace, en la mayor campanada del torneo más antiguo del mundo.

El conjunto de Pep Guardiola pasó por encima de su rival de Tercera con el recién llegado Antoine Semenyo formando ya en el once titular un día después del anuncio de su fichaje procedente del Bournemouth. El delantero ghanés asistió en el quinto gol y marcó el sexto de una plácida tarde en el Etihad Stadium.

El canterano Max Alleyne y el español Rodri fueron quienes abrieron la lata en un primer tiempo que dejó además dos goles en propia puerta del Exeter. En el festival del segundo acto destacaron también Rico Lewis por sus dos goles y Jeremy Doku, por su desborde, para no ponerle fácil el puesto al nuevo fichaje celeste.

Mientras, el maratón de encuentros de FA Cup dejó la gran sorpresa del Macclesfield, calificada en Inglaterra como la mayor de la historia del mítico torneo copero. En cuanto a diferencia de estatus, así se lo ganó un equipo de sexta división, destronando además al defensor del título de manera merecida.

Paul Dawson y Isaac Buckley-Ricketts hicieron un gol en cada parte, y el español Yeremy Pino recortó para el Palace con una gran falta directa pero ya en el minuto 90. Pese a los nervios del desenlace, el Macclesfield logró su célebre victoria ante un Palace que encadenó un noveno partido sin ganar, sin duda el más chocante.