El Sevilla debe acabar con el inexpugnable Eden Arena

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla necesitará este jueves (21.00 horas) olvidar todas las dudas a domicilio que ha tenido prácticamente durante esta temporada para conseguir seguir con vida en la Liga Europa, después de no encarrilar el pase en la ida de los octavos de final de la semana ante un Slavia de Praga checo que ya mostró su carácter aguerrido y que es casi inexpugnable en su estadio.

El conjunto checo sacó un más que valioso empate a dos goles del fortín del Ramón Sánchez-Pizjuán que han aumentado sus opciones de estar el viernes en el bombo de los cuartos de final y de apear a uno de los aspirantes al título, obligado a ganar o a firmar un empate con más de dos goles para continuar en su torneo 'favorito'.

Y lo tendrá que hacer a domicilio y en un estadio donde su rival se crece con bien demuestran sus números de esta temporada. Ninguno de sus cuatro anteriores visitantes al Eden Arena ha sido capaz de ganar ni de marcar, una fortaleza que ya sabe un Pablo Machín que seguramente no prescindirá para este reto de Wissam Ben Yedder.

El delantero franco-tunecino está viviendo su mejor momento y ya suma un total de 24 goles esta temporada, 15 de ellos en LaLiga Santander, donde el pasado domingo le hizo un 'hat-trick' a la Real Sociedad. En Europa, además, es el máximo goleador del torneo con siete tantos y su concurso se antoja casi vital para aumentar las opciones del equipo sevillista, al que el año pasado ya clasificó para cuartos de 'Champions' con un doblete en Old Trafford.

Machín sólo tiene la baja por lesión de Escudero y ha recuperado para esta cita al portero checo Tomas Vacklic, ausente los dos últimos partidos y que debería ser el titular en detrimento de Juan Soriano, y al central Woeber, que no jugó el domingo y que también se perfila en un once inicial donde no esperan excesivas rotaciones.

El Sevilla jugará en la capital checa su partido 50 en la temporada, un factor que le puede pesar en un duelo que se presenta también físico por el poderío en esta faceta de un Slavia que espera imponer su virtud defensiva (6 goles encajados) ante la más ofensiva de su rival (23 goles anotados, el que más en el torneo junto a Arsenal y Eintracht), y que ya fue capaz de aparcar su mal momento a domicilio en la anterior ronda, cuando ganó por la mínima en el Olímpico de Roma a la Lazio.

Sin embargo, para el equipo de Jindrich Trpisovsky, que tendrá la baja de Coufal por sanción, estará la dificultad de ver cómo gestiona el encuentro y si decide jugar con el resultado, agarrado a su solidez en casa donde este año sólo ha ganado el Jablonec, el pasado 18 de agosto. El conjunto centroeuropeo está a un gran nivel anímico tras sus últimas actuaciones y su liderato en su liga con cinco puntos de renta sobre el Viktoria.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SLAVIA DE PRAGA: Kolár; Frydrich, Kúdela, Ngadeu-Ngadji, Boril; Stoch, Soucek, Král, Traoré, Zmrhal; y Skoda.

SEVILLA: Vacklic; Kjaer, Carriço, Woeber; Navas, Rog, Banega, Vázquez, Promes; Sarabia y Ben Yedder.

--ÁRBITRO: Aleksei Kulbakov (BLR).

--ESTADIO: Eden Arena.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.