Shane Kluivert renueva con el FC Barcelona hasta 2028

De izquierda a derecha; Patrick Kluivert, Shane Kluivert y José Ramón Alexanko, tras firmar la renovación de Shane hasta 2028 con el FC Barcelona - FCB

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el jugador Shane Kluivert, hijo del exjugador blaugrana Patrick Kluivert, para la renovación de su contrato, que le vinculará a la entidad hasta el 30 de junio de 2028.

"Kluivert es un atacante polivalente, capaz de actuar como extremo en ambas bandas o como delantero centro, destacando por su versatilidad en el frente ofensivo", destaca el club blaugrana.

De este modo, el atacante neerlandés continuará en el club una vez finalizada su etapa juvenil, en un acto de firma celebrado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y en el que estuvo acompañado por José Ramón Alexanko, Andrés Manzano y Sergi Milà.

Nacido en Zaandam (Países Bajos) el 24 de septiembre de 2007, el jugador llegó al FC Barcelona en 2017 procedente de la cantera del Paris Saint-Germain. Hijo del exjugador 'culer' Patrick Kluivert, se incorporó en categoría alevín y ha ido progresando dentro de la entidad formando parte de la generación de 2007.

La pasada temporada contribuyó al triplete del Juvenil A, mientras que en la actual campaña se ha consolidado como uno de los jugadores importantes del equipo dirigido por Pol Planas.

Internacional en categorías inferiores con Países Bajos, suma siete partidos de Liga (un gol), siete en la UEFA Youth League (tres goles) y cuatro en la Copa del Rey (un gol) con el Juvenil A.

Además, ha alternado su participación con el Barça Atlètic, con el que debutó el 19 de octubre de 2025 bajo las órdenes de Juliano Belletti en el encuentro ante el Atlètic Lleida. Desde entonces ha disputado 16 partidos con el filial, cinco de ellos como titular, con un balance de 2 goles y 2 asistencias.