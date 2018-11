Simeone: "Los chicos que necesitaban adaptarse empiezan ya a darnos cosas y eso suma un montón"

Publicado 02/11/2018 13:41:49 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió en la "línea ascendente" que está su equipo, al que le puede ayudar a seguir mejorando que los nuevos fichajes "que necesitaban adaptarse" les empiezan ya a "dar cosas", y advirtió de la dificultad del duelo de este sábado en Butarque ante un Leganés con un Mauricio Pellegrino que "prepara muy bien los partidos ante los 'grandes'".

"En estos diez partidos tuvimos un par de momentos difíciles, sobre todo tras la derrota ante el Celta y el empate con el Eibar, pero el equipo está en línea ascendente y los chicos que necesitaban adaptarse ya empiezan a darnos cosas y eso suma un montón", comentó Simeone este viernes en la rueda de prensa previa al duelo con el Leganés.

El 'Cholo' tiene claro que en Butarque, donde su equipo ni ha ganado ni ha marcado, tendrán "un partido duro". "El Leganés tiene un entrenador que prepara muy bien los partidos contra los equipos grandes. Será un campo apretado, un partido con mucha intensidad y donde cualquier detalle hará que caiga para un lado u otro", opinó.

El preparador rojiblanco no podrá contar con Godín, Koke y Diego Costa, pero no le dio excesiva importancia. "Lo veo normal. Cuando conformamos un grupo es para competir y entendemos que hay situaciones durante la temporada que tenemos que solventar de la mejor manera y para eso está el equipo y la estructura que avala un trabajo que no se. Hay muchos que no juegan que deben demostrarlo cuando se les da la posibilidad", advirtió.

Ante la baja del de Lagarto, el 'Cholo' recalcó que Kalinic está "creciendo" y que Gelson Martins, aunque "no es delantero", puede jugar también por dentro", por lo que podrían estar estudiando para medirse al Leganés "con alguna alternativa con Lemar por detrás de Griezmann"

En este sentido, habló de Lemar, que debe seguir "involucrándose, siendo generoso en todo lo que hay que aprender en pos del equipo y buscando una regularidad en su juego". "Todo lo que hace en la mitad de la cancha me gustaría que lo pueda ejecutar en la cercanía del área y en eso trabajamos. Lo entiende y lo sigue buscando, y en cuanto aparezca en esos sectores donde es más difícil jugar, el equipo progresará muchísimo", explicó.

Simeone insistió en su filosofía de ir partido a partido porque no les "vale de nada pensar en lo que viene, sólo el presente, el Leganés y los que van a estar disponibles". "Debemos tener mucha ilusión y jugar con mucha alegría, que en este juego es una parte determinante en los futbolistas", comentó, destacando que están ante "una semana importante por delante" con la visita del Dortmund el martes en 'Champions' y que el club "irá viendo lo que es mejor" en cuanto a futuros refuerzos.

"LA VERDAD SIGUE SIENDO GANAR"

"Nadie tiene la verdad, la verdad sigue siendo el ganar", apeló preguntado por la necesidad de defender un estilo u otro. "No defiendo ninguno, comento lo que veo, son los periodistas los que posicionan a un equipo o un entrenador en un determinado lugar", añadió.

De todos modos, recalcó que ya en el Mundial de Rusia "se vio un crecimiento táctico de los entrenadores y eso generó que los equipos jugasen de distintas maneras, como es el fútbol en sí, sin una absoluta que te haga ganar y abierto a posibilidades para todos", apuntó.

"En la Liga vemos que varios equipos no juegan como años atrás y eso no quiere decir que el FC Barcelona y el Real Madrid hayan bajado. Lo del Barça del año pasado fue tremendo y en esta no está a ese nivel, pero lo que pasa nutre al fútbol, que hay distintas maneras, que con todas se puede ganar y que y hay que cada entrenador debe entender lo que mejor conviene para explotar las características que tiene", sentenció al respecto.

Por otro lado, Simeone se refirió a su compatriota Santiago Solari, nuevo entrenador, de momento provisional, del Real Madrid. "Con Santiago tuvimos una relación muy buena en San Lorenzo en el final de su carrera y le tengo un gran recuerdo y un gran afecto, desearle lo mejor", confesó.