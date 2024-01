Simeone: "La cuestión no es que se filtren los audios del VAR sino lo que pasa con ellos"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, comentó este miércoles que el problema con los audios del VAR "no es que se filtren" sino lo que "pasa con ellos", como ha sucedido con los del duelo entre el Real Madrid y la UD Almería, y opinó que los problemas están llegando porque "las cosas empiezan a no ser naturales", mientras que fue cauto sobre el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla pese al momento que atraviesa el conjunto sevillista.

"Creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Después nos ponemos a discutir si los audios está bien, aunque la cuestión no es que los filtren, sino lo que pasa en ellos. Se creen que somos todos tontos y nos da bronca", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al duelo de cuartos de final que enfrenta al Atlético de Madrid y al Sevilla en el Metropolitano.

Además, el técnico argentino comentó que lo que necesitan todos es "la tranquilidad de que las cosas sean naturales". "Todos no podemos equivocar porque no somos perfectos, aún teniendo la posibilidad del VAR. Ahora, cuando las cosas empiezan a no ser naturales, obviamente que la gente se pone nerviosa, y en cuanto hay una situación en el área... Los árbitros ya están colapsados, y es un momento muy complicado para ellos", zanjó.

En cuanto al estado en el que el Sevilla llega a la eliminatoria, el argentino explicó que están en un momento de "necesidad", pero que tienen "buenos futbolistas" y un entrenador que "conoce la casa y es muy inteligente". "El mejor partido lo hicieron en Getafe la eliminatoria pasada por el resultado y el juego que se vio", apuntó.

Un Simeone que ve a su equipo "creciendo" y mejorando en "algunas situaciones puntuales" que necesitan mejorar. "Debemos ir partido a partido como siempre porque no hay otro camino. Hay que ir avanzando, mañana tenemos un rival duro, y obviamente esperamos hacer las cosas bien", señaló.

Sobre Álvaro Morata, máximo goleador de los rojiblancos, elogió su "crecimiento". "No es solamente son los goles, ha tenido un crecimiento importantísimo para él y en consecuencia para el equipo", celebró el 'Cholo'.

Por último, tuvo palabras de cariño para Reinildo Mandava, que ha terminado su participación en la Copa África con Mozambique con la que ha vuelto a jugar tras superar una grave lesión de rodilla. "Lo importante es que está de vuelta, algo que no tenía cuando se fue a la competición. Para nosotros siempre fue un jugador importante, esperemos que en el momento que le toque, en el lugar donde le toque, nos de su ilusión, su pasión, su entrega, su compromiso, que eso siempre lo ha distinguido", concluyó.