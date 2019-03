Publicado 02/03/2019 14:10:50 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no le preocupa el resultado que pueda darse este sábado en el Clásico del Santiago Bernabéu y ha explicado que dependen de ellos mismos para seguir "vivos en LaLiga", algo que deben tener presente en el partido de este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta (18.30 horas).

"Es una pregunta fácil con una respuesta fácil. Nosotros tenemos que pensar en nosotros. En principio, siempre dependemos de nosotros, pase lo que pase, para que sigamos vivos en LaLiga", declaró en la rueda de prensa previa al duelo.

En este sentido, recalcó que lo que al aficionado rojiblanco le interesa es que su equipo "gane" su partido, sin pensar en lo que pase en el Clásico. "Todo lo otro no sirve. No vale pensar en otra cosa porque no tiene sentido. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, lo demás... Todo puede ser bueno y puede ser malo, pero lo importante es que ganemos nosotros", advirtió.

Por otra parte, el preparador argentino confirmó las bajas de Diego Costa y de Nikola Kalinic, a los que espera tener "la semana que viene con el grupo". "Tenemos que ir solucionando las situaciones que aparecen dentro el equipo y potenciando a los futbolistas que tenemos disponibles para mañana", subrayó.

Además, el 'Cholo' resaltó la dificultad de enfrentarse a la Real Sociedad. "En las dos últimas salidas nos ha costado más. La Real Sociedad tiene un buen equipo, que juega bien, futbolistas que trabajan bien en equipo, sobre todo en partidos importantes. Individualmente y ofensivamente tiene gente rápida con mucho poder de gol", dijo, antes de recordar el 3-0 sufrido la temporada anterior en el coliseo donostiarra.

Por último, alabó también al técnico 'txuri-urdin', Imanol Alguacil. "El entrenador, en la vez anterior cuando sustituyó al otro entrenador, lo hizo muy bien y ahora lo está repitiendo. Evidentemente, los rasgos del entrenador van muy bien con los futbolistas que tiene la Real Sociedad. Mañana intentaremos llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño para hacer un buen partido", concluyó.