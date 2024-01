Simeone: "Estamos en una carrera donde jugamos muy seguido y todos son muy importantes"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, elogió a Ángel Correa y a Memphis Depay por fabricar este jueves el gol de la victoria ante el Sevilla FC (1-0) en los cuartos de final de la Copa del Rey, de cara a "una carrera donde jugamos muy seguido" y en la que "todos son muy importantes" en la plantilla colchonera.

"Tuvimos la suerte de que Correa hizo la jugada y Memphis metió el gol. Me pone muy contento porque necesitamos a todos, estamos en una carrera donde jugamos muy seguido y donde todos son muy importantes", dijo el 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa posterior el encuentro.

Además, el entrenador rojiblanco valoró el penalti que el árbitro Jesús Gil Manzano no señaló finalmente a Pablo Barrios. "Una jugada que le sirve a Pablo porque, a veces, a uno desde la juventud piensa que tirar una pelota fuera queda feo. Posiblemente queda feo, pero puede ser importanto para no correr riesgos innecesarios. Me alegro de que no haya sucedido y que no haya tenido consecuencias", opinó Simeone.

Pese a ese susto final, los cambios del 'Cholo' habían funcionado. "Soy afortunado como entrenador ya que los futoblistas que entran lo hacen en base a lo que mi cabeza imagina", dijo. "Convivimos con esta realidad, lo importante es hacer lo que uno siente y tratar de representarlo gracias a los futbolistas", argumentó al respecto.

Mientras, comparó este triunfo con el de la semana pasada frente al Real Madrid en octavos de final. "Había un peso distinto en el ambiente. El Sevilla se había cerrado muy bie y nosotros no circulábamos bien la pelota. No tuvieron peligro y nosotros, salvo el penal, no generamos peligro", resumió Simeone sobre la espesa primera mitad.

"Ya entrando en el segundo tiempo, el partido tuvo una velocidad diferente", agregó. "Con Griezmann y Morata empezamos a jugar más arriesgados. Y los cambios de Memphis y Correa nos dieron ese salto de velocidad que necestaba en los últmos metros el equipo", se alegró.

Tampoco esquivó las preguntas acerca de un posible adiós de Correa al Atlético en este mercado invernal de fichajes. "A Ángel lo queremos mucho todos, porque él también se hace querer. El otro día hablé con él, en una charla muy abierta", admitió Simeone sobre su compatriota.

"En todo lo que decida él, desde el club lo acompañaremos en su decisión. Y si se queda, le exigiremos lo que nos puede dar", avisó el 'Cholo'. "Ojalá se pueda quedar con nosotros porque es importante, ya lo demostró en todos los años anteriores", subrayó el técnico argentino.

Por último, al ser preguntado por el escenario de verse más cerca de un título, Simeone en su respuesta fue tajante: "No". Y advirtió: "Aún faltan las semifianles, que son a dos partidos". Y aunque alabó a los otros tres semifinalistas, sobre todo al Athletic Club, el 'Cholo' se mostró con confianza: "Queremos esta competición porque obviamente hemos hecho un gran esfuerzo para estar donde estamos".