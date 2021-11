Simeone: "Este fue nuestro partido más regular de la temporada"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - -/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró satisfecho por la victoria de este domingo por 3-0 ante el Betis en lo que fue el "partido más regular" de su equipo durante la temporada y alabó el "esfuerzo colectivo" de los suyos.

"Creo que fue el partido más regular, seguro. En todo momento se controló y se jugó a lo que queríamos, se trabajó muy bien en equipo y se tuvo equilibrio. En el segundo tiempo no apareció el segundo gol para encarrilarlo hasta el que se anotaron y creo que el resultado pudo ser más amplio", subrayó Simeone tras el encuentro.

El técnico argentino hizo hincapié principalmente en "el esfuerzo colectivo parejo" de los suyos. "Es entonces cuando el equilibrio aparece", remarcó, al tiempo que aclaró el impacto de no haber recibido gol. "Siempre somos extremistas y dentro del extremismo de los cuatro goles que hemos recibido en los últimos partidos, tres fueron de penalti y uno de contragolpe, no hubo situación de habernos desorganizados", puntualizó.

"Más allá de estos dos partidos, el equipo venía en una etapa en la que no podíamos encontrar lo de hoy, un esfuerzo colectivo enorme. Y a partir de ahí apareció el equipo que queremos", añadió el 'Cholo' que aunque cree que su equipo "siempre ha competido bien de la misma manera", reconoció que lo positivo de contar con sus tres teóricos centrales titulares. "Su regularidad y continuidad les da más conocimiento entre ellos", indicó.

Además, el entrenador colchonero resaltó que ahora no puede contar con Llorente ni Lemar, sus dos interiores titulares de la pasada temporada y que les dieron "muchísimas cosas". "Entendemos que podemos compensarlo con dos delanteros y el esfuerzo colectivo. Para jugar como hoy sólo vale trabajar y trabajar y correr y correr, si no, es muy difícil", advirtió.

Por otro lado, aseguró que LaLiga les preocupa "continuamente" y que por ello no han pensado en la visita al Liverpool del miércoles. "Teníamos la necesidad de volver a ganar para seguir cerca de los aspirantes a competir por los mejores lugares. A partir de mañana hay otra competición que empezaremos a preparar", expresó, admitiendo que "quizá" pueda recuperar a Kondogbia.

"Creo que mirando el partido nos encontramos con el Griezmann de siempre, trabajando, corriendo, asistiendo, llegando a situaciones de gol y teniendo posibilidades. Le necesitamos así y ese es el camino que buscábamos cuando nos volvimos a encontrar con él", replicó preguntado por el partido del francés.

Sobre Rodrigo de Paul, detalló que llegó al Atlético "con mucha ilusión y con muchas ganas de mostrar todo lo que tiene". "Entró muy bien dentro del grupo y es importante para el equipo. Necesitamos que esté como hoy y no nos imaginamos otro De Paul que el que vimos hoy", manifestó.

Finalmente, Simeone, que vio el partido desde la grada por estar sancionado, confesó que "estar afuera no es bueno". "Es negativo para el equipo y para mí, pero hice lo que no debía hacer que es pedir amarilla. El partido se ve mejor desde arriba y por suerte me tocó ver un gran equipo", sentenció.