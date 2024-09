Simeone: "No miro el tiempo, aceptamos lo que hay"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no pierde el tiempo en comparar los días de preparación que ha tenido el Real Madrid y los que ha tenido su equipo antes del derbi madrileño de este domingo en el Cívitas Metropolitano, y ha afirmado, con ironía, que "hay gente que trabaja muy bien" los horarios y "hay que respetar su trabajo".

"No miro absolutamente el tiempo, aceptamos lo que hay. Ya lo decíamos hace un montón, cuando nos mandaron a jugar con el Athletic en la semifinal, que a nadie le importaba. A nosotros sí nos importaba, y jugamos, ellos con cinco días de descanso y nosotros con dos días. Y no le importa a nadie lo que pasó en el primer partido. A partir de ahí, no me preocupa absolutamente si nos mandan jugar cada dos días, tres días, un día, cinco días. Hay gente que trabaja muy bien, hay que respetar su trabajo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció la dificultad de introducir cosas nuevas en solo dos días de entrenamientos. "Es difícil cambiar en dos días, del partido del jueves al domingo, lo que venimos haciendo. Es un trabajo que tenemos de acá para adelante, cuando tengamos un poco más de tiempo, conociendo más a los futbolistas para animarnos a más cosas. Hoy todavía seguimos en el proceso de hacer lo que creemos que nos da más equilibrio y de lo que creemos que podemos generar mejores combinaciones. Vamos cambiando en el andar del segundo tiempo para volver a enganchar algunas situaciones que se generan como se han generado. Pero sí, es verdad que necesitamos un poco de tiempo. Creo que de jueves a domingo va a cambiar poco, sinceramente", manifestó.

"Yo me alejo bastante de todo lo que no sea lo que nos importa, es pensar en cómo preparar el partido, cómo llegan los chicos, cómo seguir en la línea en la que estamos, y a partir de ahí me manejo. No estoy pendiente de todo lo que se pueda comentar o lo que puedan decir, porque entiendo que hay que vender siempre el producto derbi por todos los futbolistas buenos que hay dentro del campo. Tanto los futbolistas como los entrenadores nos tenemos que preocupar solamente de lo que nos importa, que es lo que tenemos que hacer cada uno mañana", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico argentino explicó sus sensaciones de cara al duelo. "Siempre estoy ansioso, nervioso, con miedo, con alegría, con ilusión, con expectativas. Son todas las emociones que me genera un partido. Desde que llegué al Atlético de Madrid el primer día en Málaga, no cambia absolutamente nada", apuntó. "Todo parte de la mente, más allá de que la parte física pueda influir en un determinado momento del encuentro. Para todo en la vida, la motivación es un arma doble filo", añadió.

También cree que el conjunto blanco será igual de peligroso a pesar de no disponer del francés Kylian Mbappé. "Conociendo al míster, buscará o bien jugar como jugó en el inicio con Bellingham, ahí de enganche o cuarto por izquierda, o bien con la aparición de Modric ahí en el medio, o también de enganche detrás de Rodrygo y de Vinícius. Me imagino un partido que tendremos que llevar adonde creemos que le podemos hacer daño", subrayó.

"El rival ha perdido un jugador importantísimo en la mitad de cancha como Kroos, un jugador extraordinario, admirable por todos los entrenadores, y necesario en cualquier equipo para dar el equilibrio que le ha dado siempre al equipo. Creo que estánen ese proceso ellos, buscando a ese futbolista que le dé esa calma para aprovechar toda la potencia ofensiva que tienen. Pero no creo que va a diferir mucho de los últimos partidos que hemos jugado contra ellos, porque nosotros sí hemos traído futbolistas algún futbolista nuevo, pero ellos no van a variar el plan, juegue Modric, Endrick o Güller", continuó.

Por último, respecto a su trayectoria en los derbis, Simeone aseguró que desde su llegada a este momento "ha cambiado mucho todo". "El club ha crecido, por eso el equipo está en el lugar en el que está, por eso al equipo se le exige como se le exige. Hay que aceptar este crecimiento que hemos tenido todos desde mi llegada al día de hoy", finalizó.