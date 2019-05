Simeone: "No tengo ningún temor a perder a Griezmann"

Publicado 11/05/2019 14:45:15 CET

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado confiado en que el delantero francés Antoine Griezmann "seguirá" en el equipo la próxima temporada, asegurando que no tiene "ningún temor a perderle", y ha reconocido que aunque querían que Diego Godín "se quedase" le alegra que se haya podido ir "bien" del club.

"Desde que apareció el tema de Griezmann relacionado con el Barcelona, digo lo mismo. Le veo muy bien, contento con sus compañeros, es el capitán del equipo, le damos continuamente todo el afecto que podemos y toda la importancia que se merece. Si tiene que opinar, lo hará. Nosotros creemos que seguirá con nosotros, no tengo ningún temor a perderle, es nuestro capitán. Lo que suceda posteriormente no depende de nosotros", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla en el Wanda Metropolitano (18.30 horas).

Por otra parte, el técnico argentino recordó que el equipo técnico quería que el central uruguayo Diego Godín, que esta semana confirmó su adiós tras nueve temporadas, permaneciese en el equipo. "Nosotros queríamos que Diego se quedase. Diego llegó a la situación a la que llegó y que explicó el otro día. Tanto la parte dirigente como el jugador tienen sus situaciones a resolver y ya Diego contó lo que sentía", indicó.

La base del desacuerdo reside en la política del club de renovar los contratos con los jugadores veteranos año a año. "El club tiene una línea de trabajo y la va a respetar. Nosotros desde dentro compartimos las decisiones que nos enseña el club y obviamente estamos detrás. Como todo en la vida, unos ponen las reglas y otros las tenemos que llevar", subrayó.

A pesar de todo, el 'Cholo' se rindió al rendimiento de Godín durante todos los años que vistió la camiseta rojiblanca. "Es un futbolista que siempre se ha entregado, que siempre ha competido. Posiblemente, en alguna temporada pudo haber tenido un mejor nivel que en otra, pero siempre con una regularidad que es muy difícil sostener, y creo que eso es lo que le ha hecho un jugador importante", manifestó.

"Nos quedamos con la alegría de que se va bien, de que las relaciones muchas veces no se terminan de la mejor manera, y que cuando esta se desarrolla con la mayor claridad posible, genera felicidad. Nos dio todo, seguirá la carrera en Italia seguramente, intentando seguir transmitiendo sus valores, su esfuerzo, su juego y, sobre todo, su jerarquía", prosiguió.

Además, no tiene duda de que alguien tomará su relevo como prolongación del entrenador en el campo. "Los procesos empiezan y terminan, y van habilitando posibilidades a otra gente. Ni Gabi, ni Godín, ni Fernando ni Raúl a los 24 años fueron lo que fueron a los 32-33. En algún momento tuvieron 24 años y tuvieron que dar ese paso más. En el equipo tenemos futbolistas que tendrán que hacer un paso más, como Giménez, Oblak, Saúl, Rodrigo, Koke... que crecerán como ha crecido la gente que ha marcado el camino", apuntó.

Por último, Simeone respondió con ironía a los que opinan que esta no ha sido una buena temporada para el equipo. "Cada uno puede opinar lo que quiera, todos opinamos de todo. Me alegra que poder terminar la temporada ganando la Supercopa europea y saliendo segundos sea una temporada no buena. Me alegra un montón", concluyó.