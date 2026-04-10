Simeone y la queja arbitral del Barça: "Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en un partido de Liga de Campeones. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes están "acostumbrados" a las quejas arbitrales emitidas por los clubes, como en el caso del FC Barcelona tras la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante los rojiblancos, al estar "en Madrid" donde "suceden estas cosas".

"Soy muy respetuoso. Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para el que lo entienda, es muy fácil de entender. Así que no nos moviliza nada", confesó el argentino acerca de la queja formal emitida por el conjunto blaugrana a la UEFA por el arbitraje del miércoles en Liga de Campeones.

En otro orden de cosas, el técnico del conjunto rojiblanco admitió que no pierde de vista su discurso del 'partido a partido' de cara al partido de este sábado ante el Sevilla (21.00). "Hay un montón de motivos. Por tener la camiseta que tenemos, por representar el escudo que representamos, por nuestra gente, por nuestra familia, por la ilusión que tienen los chicos que seguramente les toque jugar", destacó.

No obstante, se esperan cambios en el once titular del Atlético de Madrid con posibilidad de entrada de canteranos. "Cuando unos chicos tienen la oportunidad de jugar, está claro que aparecen un montón de situaciones en la cabeza donde es más importante aislarse que estar pendiente de ellas", indicó.

"Es verdad que los demonios siempre están dando vueltas en nuestra mente, y nos invitan a querer relajarnos, a querer tener miedo. Y ahí está nuestra fuerza mental para salir de ese lugar, no darle espacio a estos demonios que están siempre y que uno juegue como lo vienen haciendo todos los partidos", añadió.

Para el encuentro en la ciudad sevillana, Simeone no podrá contar con Jan Oblak que "todavía no está para acompañar" aunque "está con muchas ganas". "Hoy tuvimos una linda charla con él. Es un jugador muy importante para nuestro equipo y nos necesitamos, así que esperemos que para el martes ya esté para acompañarnos", apuntó.

En ese sentido, no quiere pensar en el tiempo de recuperación de los demás lesionados y si llegarán a la final de Copa del Rey Mapfre. "Pienso en el Sevilla ahora. Sinceramente, no estoy pensando en los chicos que están en proceso de recuperación", comentó.

Acerca de la situación de su rival, por el que pasó en su época como jugador, Simeone le desea "absolutamente lo mejor" para que puedan revertir la situación en la clasificación liguera, ahora dos puntos por encima del descenso. "El Sevilla fue un lugar muy importante en mi carrera, en mi vida, en mi camino a la persona que soy, como me trataron, como pude vivir en la ciudad", subrayó.

Además, esta fecha liguera se enmarca dentro de la 'Jornada Retro' propuesta por LaLiga en referencia al fútbol pasado, aunque Simeone cree que "no se puede comparar". "Vivimos en otra sociedad. El fútbol tenía otra velocidad y está claro que todo evoluciona hacia adelante. Aquello fue muy lindo, parecería que siempre lo que pasó anteriormente fue muy bueno, pero hoy tenemos una linda Liga competitiva con unas competencias muy exigentes y la disfrutamos de tal manera", concluyó.