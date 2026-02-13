Sonia Bermúdez dará el viernes 20 de febrero su lista para los partidos ante Islandia y Ucrania

Archivo - Sonia Bermúdez con el trofeo de campeonas de la Liga de Naciones 2025 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrecerá el próximo viernes 20 de febrero la lista de convocadas para los partidos ante Islandia y Ucrania, correspondientes al inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027.

Según confirmó este viernes el combinado nacional, Bermúdez dará a conocer las convocadas de su primera lista del año a partir de las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, y posteriormente, a las 12.30, atenderá a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

España, que cerró el año 2025 conquistando por segunda vez el título de la Liga de Naciones, abrirá su actividad en este 2026 el martes 3 de marzo ante Islandia, a la que recibirá a las 19.00 horas en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana, mientras que cuatro días después, el sábado 7, visitará a Ucrania (20.00) en la localidad turca de Antalya.