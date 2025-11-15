El Sporting homenajea a la Cocina Económica en su partido contra la SD Eibar. - SPORTING

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sporting homenajeará en el partido de la jornada 14 de LaLiga Hypermotion contra la SD Eibar, que se disputa este domingo (16:15 horas) en el estadio de El Molinón-Enrique Castro Quini, a la entidad Cocina Económica por su 120 aniversario, ya que el nombre del comedor social aparecerá en la camiseta del equipo gijonés con el que comparte año de fundación.

Siroko, patrocinador principal del Sporting, cederá su espacio en las equipaciones para unirse a esta iniciativa, según anunciaron David Guerra, presidente ejecutivo del club asturiano, e Ignacio Blanco, presidente de la Cocina Económica.

Ignacio Blanco valoró la emoción que produce a la entidad social que ambos cumplan 120 años "al mismo tiempo". "La colaboración entre las dos entidades suma ya décadas. Que tengamos constancia al menos desde los años sesenta. Empezó con el alquiler de almohadillas y se han ido sumando el voluntariado, la aparición en vallas digitales de forma gratuita, entradas para nuestros usuarios", comentó Blanco.

Por su parte, David Guerra destacó que la Cocina Económica es uno de los "grandes motivos de orgullo" de Gijón. "Nos sentimos afortunados de tener esta colaboración entre ambas instituciones, porque Gijón no se entiende sin ninguna de ellas", manifestó.

El presidente ejecutivo enumeró las acciones que se celebrarán este domingo y sorprendió a los responsables de la Cocina Económica cuando anunció que los jugadores portarán la camiseta con el logo del 120 aniversario de la entidad social. "Estamos emocionados por esto y agradecemos a Siroko también por su disposición para realizar la acción", concluyó.

Este domingo será una jornada repleta de acciones y colaboración con la Asociación Gijonesa de Caridad. Los asistentes al encuentro de El Molinón podrán conocer los servicios de la entidad acercándose al puesto informativo que se instalará en el parking del Fondo Sur, así como colaborar dentro del estadio mediante el alquiler de las almohadillas gestionadas por la entidad, algunas de las cuales tendrán escondidos premios especiales.

Antes del inicio del partido, en la salida al césped, once voluntarios y miembros de la Cocina Económica de Gijón acompañarán al equipo rojiblanco como reconocimiento a su desinteresada ayuda y dedicación a las personas en situación de vulnerabilidad. Rafael Piñera, director de la Cocina Económica, realizará el saque de honor del encuentro.

Además, las camisetas especiales utilizadas por los jugadores podrán ser obtenidas mediante una subasta solidaria en la plataforma MatchWornShirt. La puja, que comenzará una vez iniciado el partido, se prolongará durante una semana. El 100% de los beneficios obtenidos en la subasta serán donados a la Cocina Económica de Gijón.

De esta forma, el Real Sporting y su Fundación agradecen la "imprescindible" labor realizada por la Cocina Económica de Gijón en beneficio de la ciudad durante estos 120 años, "invitando a todo el sportinguismo a conocer y apoyar sus actividades".