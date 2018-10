Szymanowski renueva hasta 2020: "Lo mejor en el Leganés está por venir"

Publicado 01/03/2018 19:33:47 CET

El jugador argentino del Leganés Alexander Szymanowski se mostró "muy contento" tras renovar con el conjunto pepinero hasta 2020 y aseguró que "lo mejore está por venir" en el club del sur de Madrid, además de explicar que "no tiene una fecha" para regresar de su lesión.

"La renovación es la guinda a todo lo que venimos viviendo, tanto club, yo, mi familia y mis compañeros, trabajadores y cuerpo técnico. Parece que llevamos aquí mucho tiempo, yo ahora mismo tengo la sensación de que es el principio de un Leganés histórico", comentó ante los medios.

"No sé si soy oportunsita por el momento o porque estoy contento, pero creo que lo mejor está por venir, es mi sensación, y además creo que hay que pensar así para ser ambicioso. Ahora mismo tengo una felicidad total, que será máxima cuando vuelva a jugar, que ahora mismo es lo que deseo", añadió el '11' del Lega.

Además, el de Buenos Aires indicó que estos meses hasta que ha llegado la renovación "nunca ha dejado de sentir el cariño de la gente". "Es uno de los hechos fundamentales por los que he decidido seguir trabajando junto al Leganés", agregó el máximo goleador blanquiazul en las dos últimas temporadas.

Por su parte, preguntado por la lesión que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde el 9 de diciembre, 'Szyma' dijo que desconoce cuándo volverá. "La fecha exacta de vuelta no la tengo. Después de que me lesionase en Riazor, no parecía que iba a ser para tanto. Intenté apurar los tiempos, y el hecho de forzar me hizo recaer", desveló el futbolista de 29 años.

"Cuando recaes todo se agrava un poco más. A partir de ahí entro en un proceso en el que cuerpo técnico, entrenador y yo acordamos que el momento para volver tiene que ser al 100%. Cada vez me encuentro mejor. Estoy trabajando duro para que cuanto antes pueda estar a disposición de Asier", finalizó Szymanowski.