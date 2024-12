LAS ROZAS, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, indicó este lunes que los gestos del jugador del Real Madrid Vinícius dirigidos a la grada del Estadio de Vallecas de este sábado pueden responder a "una provocación" por unos "cánticos que no fueron racistas" que recibió durante el partido, al mismo tiempo que confesó que el proyecto de jugar un partido de LaLiga fuera de España puede darse "la próxima temporada".

"Los cánticos no fueron racistas, fueron gritos de 'tonto, tonto' y una reacción, la salida de Vinícius, que pienso personalmente que puede haber una provocación con esos insultos y el jugador, como todos los jugadores, se calienta y nada más", dijo el máximo dirigente de LaLiga a los medios de comunicación tras las elecciones de la RFEF en Las Rozas.

Tebas aseguró que cuenta con "el informe final" del partido de Vallecas y que "hay que evaluarlo todo" por si hubiera que emitir alguna denuncia. "Como todos los jugadores, se calienta y nada más. Pero veremos, eso corresponde al Órgano de Integridad. Yo no creo que sean ni los gritos racistas ni exagerado lo que hizo Vinicius. Que no estuvo bien, desde luego, que no estuvo bien lo de la grada, tampoco. Nosotros tenemos capacidad de denunciar, pero nada más", agregó.

El presidente de LaLiga insistió en que el proyecto de jugar un partido de la competición doméstica fuera de España "siempre está" ahí como una posibilidad. "No es que lo retomemos, nosotros siempre lo tenemos presente y esta vez no ha podido ser por problemas burocráticos en la Federación, porque no había presidente y había una Comisión Gestora. Esperemos que la próxima temporada lo podamos hacer", concluyó después de que se frustara la posibilidad de que fuera el Barça-Atlético de este sábado, que finalmente se jugará en Barcelona.