LaLiga denuncia cánticos de "tonto" hacia Vinícius en Vallecas

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

LaLiga denunció este lunes l Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia cánticos de "tonto, tonto" hacia el atacante del Real Madrid Vinícius Júnior durante el encuentro que enfrentó al conjunto madridista y al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas este sábado, según un comunicado.

Según el director de partido de LaLiga, en el minuto 74 de partido, "un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Fondo pertenecientes al grupo de animación local, liderados por un integrante con micrófono, entonaron durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico 'tonto, tonto'", en referencia a Vinícius, después de que este recibiera una tarjeta amarilla.

Tras la conclusión del partido, LaLiga apunta que los medios de comunicación "se hicieron eco de la reacción" del brasileño los aficionados rayistas situados "en la grada más cercana al túnel de vestuarios", levantando dos dedos de su mano mandando 'a segunda' al Rayo, aunque la patronal lo entiende como una reacción. "Se significa que Vinícius, de forma previa y tal como se especifica en el anterior párrafo, recibió un cántico contra su persona", escribió LaLiga.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya valoró este lunes, tras las elecciones a la presidencia de la RFEF celebradas en Las Rozas, que los cánticos contra el brasileño "no fueron racistas" y que el gesto del jugador podría responder a "una provocación con esos insultos".

"El jugador se calienta y nada más. Yo no creo que sean ni los gritos racistas ni exagerado lo que hizo Vinícius. Que no estuvo bien, desde luego, que no estuvo bien lo de la grada, tampoco", agregó el mandatario a los medios de comunicación.