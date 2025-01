Tebas: "Estamos en contra de la inscripción de Dani Olmo y estamos haciendo los recursos correspondientes"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que desde su organismo están "en contra" de la inscripción del jugador del FC Barcelona Dani Olmo, que recibió la cautelar del Consejo Superior de Deportes (CSD) de hace tres semanas, y que están haciendo "los recursos que corresponden", aunque "no cabe la impugnación" de los partidos en los que participe.

"Nosotros estamos en contra de su inscripción y estamos haciendo los recursos que nos corresponden en los organismos que nos corresponden. Y donde pedimos que no sea inscrito, lógicamente. Si nosotros pensábamos que no debía ser inscrito, evidentemente creemos que tenemos posibilidades de que no sea inscrito, es lógico", dijo el presidente de LaLiga en los prolegómenos de los Premios de la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Tebas insistió en que desde la entidad están planteando "recursos correspondientes porque no se ha tomado una decisión adecuada a derecho". "En el ámbito del derecho deportivo, cuando un jugador tiene licencia, y en estos momentos Dani Olmo tiene licencia para jugar, no cabe la impugnación del partido, aunque después nos puedan dar la razón en los recursos", indicó, sobre la posibilidad de que algunos equipos puedan impugnar encuentros por la presencia en el campo del jugador.

En la gala de la APDM, LaLiga fue premiada por la plataforma LaLiga VS, cuya misión es erradicar el odio tanto dentro fuera de los estadios de fútbol. "Seguimos sobre todo las conductas de odio en los estadios, no solo racismo, la xenofobia, la intolerancia, la homofobia", manifestó el presidente. "Seguimos y vamos avanzando. Es un camino lento, pero yo creo que se ha avanzado bastante en los últimos tiempos. Y siempre en guardia, porque nunca se puede bajar la guardia", reiteró.

Sobre la posibilidad de que el Clásico se dispute en un estadio que no sea ni Montjuïc ni el Camp Nou, Tebas replicó que "no" les han comunicado "nada". "Tendría que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y se estudiaría. Si hay un problema, como ha pasado otras veces con otros estadios de fuerza mayor por la sociedad, las obras que hay, siempre se ha jugado a equipos fuera de su estadio", comentó.

De las polémicas arbitrales dijo que no le "gustan ese tipo de críticas" que se realizan, ni algunas como se están realizando "por el canal Real Madrid o el presidente Laporta el otro día". "El día 6 de febrero tenemos una reunión en la Federación con todos los clubes y el Comité Técnico de Árbitros", afirmó. "A ver si puede haber algún tipo de solución, hay cosas que cambiar, nosotros hace un año yo creo que fue los clubes de la liga se manifestaron. Claro que había que cambiar el sistema arbitral, y vamos a ver cómo se plantea esa reunión", puntualizó.

Preguntado por las quejas de algunos clubes sobre los horarios, destacó que "todos los años hay quejas de clubes" por ese tema, ya que "es muy difícil cuadrar los horarios". "Es más cuando hay competiciones europeas y Copa del Rey, además en el caso de las que han salido hoy, donde hay que tener en cuenta qué equipos están en Copa del Rey, quienes pueden estar jugando también la Champions. O sea que es difícil para cuadrarlos y uno lo siente mucho, pero es lo que a veces toca", declaró.

Finalmente, quiso destacar la figura de Kylian Mbappé, quien dará "grandes tardes de gloria al Real Madrid y al fútbol español", algo que "está haciendo en los últimos partidos". "Voy a decir lo que dije en el momento que lo matábais todos, que decíais, 'uy, qué malo es Kylian': a este jugador no se le ha olvidado jugar al fútbol. Es el Kylian Mbappé que conocemos y a estos jugadores no se les olvida jugar al fútbol. Me encanta cómo están jugando", concluyó.