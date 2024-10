Tebas: "Con más competencias, LaLiga habría identificado a más espectadores, y más rápido, en el Metropolitano"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que, "con más competencias sancionadoras", la entidad habría identificado "más y más rápido" a los espectadores que arrojaron mecheros y otros objetos desde el fondo sur del Riyadh Air Metropolitano en el derbi madrileño del pasado 29 de septiembre, insistiendo además en que "lo más preocupante ya no solo es el que tira, sino el que consiente y ríe la gracia".

"No voy a hablar si es suficiente o no (la sanción de cierre de la grada baja del fondo sur del Metropolitano durante un partido), nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético, para que no exista como organización, ese es nuestro objetivo. El Frente Atlético lleva un historial de actos que merecen que sea disuelto", reiteró el mandatario a los medios tras un evento organizado por LaLiga.

Tebas advirtió que "se puede decir que son 60, 100" los que lanzaron mecheros y otros objetos durante el derbi, "pero en el entorno hay mucha gente" que guarda "silencio" o se ríe de esos actos, y eso es "tan grave" como cometerlos. "Lo que haga el Atlético de Madrid, yo no voy a juzgar si es lo correcto y si tiene o no posibilidades de hacerlo. Cada uno tiene que tener su forma y diseñar su estrategia", expresó.

"Con más competencias sancionadoras, nosotros posiblemente hubiésemos ido a una identificación mucho mayor de espectadores de la que ha habido y a lo mejor de forma más rápida. Si nos dan competencias sancionadoras, pondríamos la tecnología adecuada en ciertas zonas de los estadios para poder identificar muchísimo mejor a todos aquellos que cometa violencia, intolerancia o tire objetos al terreno de juego", defendió.

Y es que desde LaLiga propusieron colocar "tornos biométricos en las zonas de las gradas de aficiones visitantes y gradas de animación", pero la Agencia de Protección de Datos lo rechazó "con amenaza de graves sanciones". "Además, estimando denuncias de aquellos grupos que son grupos que están en esas gradas y que lo que buscan es el anonimato para no poder ser pillados con las manos en la masa", señaló.

"Queremos las competencias, queremos que se pongan los tornos biométricos, lo sabe el Ministerio del Interior, lo sabe el Consejo Superior de Deportes, lo sabe la Agencia de Protección de Datos, si se necesita una reforma de una legislación que se haga ya, y los queremos para poder, de acuerdo con el club, una mayor identificación y poder expulsar a más gente todavía", exclamó.

Así, Tebas reconoció que entiende la postura del Atlético de Madrid cuando dice que "a veces se causa un daño a mucha más gente que los que han hecho el hecho", pero incidió en que "a veces lo más preocupante ya no solo es el que tira, sino el que consiente y ríe la gracia". "Eso también hay que acabar con ello", manifestó.

"A veces, el club, por diversas circunstancias, se encuentra secuestrado, porque, a lo mejor, no tiene medios para afrontar y con un reglamento interno que, quizá, no tiene la suficiente fuerza legal para poder echarlos. Queremos competencias para poder echar. Igual que tiene la Comisión Antiviolencia de sancionar, que individualmente podamos hacerlo, individual o colectivamente, a un grupo de aficionados o a quien sea", zanjó este asunto.

Asimismo, Tebas afirmó que la presencia del Real Madrid en la Comisión Delegada de la Liga no le "preocupa" ni le "sorprende". "Para estar en la comisión solo tienes que tener dos clubes que te apoyen, han sido el Valladolid y la Real Sociedad. Pero lo raro es que lo que ocurría antes. Nuestra forma de actuar no va a cambiar. Ya estaba en otros órganos, como el de derechos audiovisuales, un órgano muy importante, tan o más importante que el de la comisión", valoró.

"A mí no me va a amedrentar en las decisiones que tomaremos en conciencia para lo mejor en nuestra Liga. Seguiremos en contra de la Superliga, seguiremos defendiéndonos de todas las múltiples denuncias que tenemos, de todas las querellas que nos intentan meter. No hay más. El hecho de que esté o no esté no va a cambiar nuestra actitud, ni tampoco las explicaciones que damos a los clubes, que siempre han sido muy transparentes", recordó.

Entre otros asuntos, Tebas comentó que su opinión respecto al homenaje del Athletic Club al alpinista Martín Zabaleta, que ascendió a la cima del Everest en 1980 y mostró entonces una ikurriña con el anagrama de la banda terrorista ETA, está alineada con la de LaLiga, que evitó mostrar el saque de honor en el choque entre el Athletic y el Espanyol. "Ya visteis la decisión de LaLiga, con eso está dicha mi opinión", dijo, antes de mojarse con el Clásico de este sábado.

"Tal como están las cosas, desde luego, el Barça tiene posibilidades de ganar. El Madrid, aunque parece, según decís todos, les cuesta un poco jugar, pero gana, por lo tanto, partido importante y que cualquiera puede ganar. Pero tengo la sensación que el Barça está en un gran momento que tampoco nadie esperaba en la primera temporada. Y eso a lo mejor nos hace verlo mejor de lo que está", concluyó.