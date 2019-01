Tebas: "El Reus ha sido expulsado y no va a jugar más partidos"

Publicado 30/01/2019 14:25:24 CET

Sobre Rubiales: "A lo mejor ha venido un gurú y ha leído la Ley del Deporte al revés; no conoce las normas"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que ha "dormido mal muchas noches" por el tema del Reus, al que da por "expulsado" de LaLiga 1/2/3 pese a sus nuevos propietarios y al que acusó de tener "secuestrados" a sus jugadores, y opinó que Luis Rubiales, su homólogo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), critica desde el desconocimiento el mecanismo del control económico de la patronal.

"El Reus ha sido expulsado y no va a jugar más partidos a no ser que se suspenda cautelarmente. Y luego está el tema de los jugadores, que se han querido ir y que para mí estaban secuestrados. Se les ha faltado a la dignidad y no sé cómo AFE lo ha podido permitir", afirmó Tebas durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por 'Loterías y Apuestas del Estado', 'Repsol' y 'Liberbank'.

El dirigente pidió "pensar en los 21 clubes que cumplen las normas" en LaLiga 1/2/3. "No me gusta lo que ha pasado, he dormido mal muchas noches por este tema, pero hay 21 que se esfuerzan muchísimo por cumplir las normas, y no puede ser que si uno se las salta y luego aparece un señor que dice que lo va a comprar, se le salve. Eso ha sido la criba del fútbol español durante muchos años", remarcó.

Tebas dijo que no sabe si el conjunto catalán jugará el resto de temporada. "Pero hay que proteger a los que cumplen, no a los que incumplen, por mucho que venga alguien y diga que tiene mucho dinero que, por cierto, no ha puesto ni un euro cuando lo ha podido poner por lo menos para pagar a los jugadores. Porque sino estaríamos dando posibilidad a que venga cualquier desalmado, no pague a los jugadores y que diga que 'ahora traigo a 'Pepito', que va a pagar...'", declaró.

El mandatario recordó que ya han "expulsado" años atrás al Real Murcia, Guadalajara y al Elche y que "no ha habido ningún problema". "A lo mejor ha venido un gurú y ha leído la Ley del Deporte al revés", añadió en relación a las palabras de Luis Rubiales sobre la "discrecionalidad" del control económico de LaLiga.

Para Tebas, el dirigente federativo "no conoce" estas normas ni los procedimientos internos de la patronal. "Si no, no lo habría dicho. El control que tenemos está sometido al Comité de Apelación de la RFEF y las disciplinarias acaban en el TAD. Todas las que se han tomado por este motivo han sido ratificadas por la justicia ordinaria, incluso en el Tribunal Supremo", reiteró.

"Eso parece", apuntó ante la posibilidad de que la RFEF esté poniendo trabas a los jugadores del Reus para tramitar sus licencias con los nuevos equipos. "No sé si es porque jurídicamente es un tema novedoso para ellos, pero espero que lo resuelvan. Una licencia requiere dos visados, el de LaLiga y el de la RFEF, y nosotros ya lo dimos hace dos días", admitió.

"DEMANDAREMOS A LA DIRECTIVA DEL REUS"

Sin embargo, remarcó que "el problema" es que el conjunto catalán "tiene prohibido fichar por su situación económica". "Como entidad jurídica es la misma, da lo mismo que esté un americano o que esté el señor Oliver, aunque se pongan al día", indicó, confirmando que tienen previsto "demandar a los directivos" del Reus porque tienen que ser sancionados "por lo menos con la inhabilitación por las conductas que había".

"Pienso que los jugadores del Reus no tendrán problema con sus licencias, pero eso habrá que preguntárselo a AFE y a los jugadores, que han prescindido de AFE y han recurrido a un abogado que antes había estado en AFE, no deben estar muy contentos", recalcó el presidente de LaLiga.

Finalmente, matizó que el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, no ha dicho que confíe en que prospere el recurso del Reus ante el TAD. "Yo creo que no dice eso, habla de varios aspectos y uno de ellos es que el CSD está mirando la documentación (de los nuevos propietarios). Pero no se inmiscuye en decisiones disciplinarias", puntualizó.

En este sentido, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, presente en los Desayunos Deportivos de Europa Press, aclaró que el ministro apunta que "dentro de las competencias" que tiene su organismo "las cosas están bien". "La opinión del ministro es que se busquen las mejores soluciones, pero desde el CSD no nos metemos en ninguna competencia", subrayó.