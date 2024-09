Tebas: "El triunfo de la selección en la EURO nos está dando mucho impacto"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este miércoles que el triunfo de la selección española en la Eurocopa de Alemania está provocando "mucho impacto" sobre el campeonato doméstico, y dio su apoyo a una posible huelga de jugadores como dejó caer Rodri Hernández por e problema del calendario, aunque considera que "no es sólo un problema de saturación sino uno mayor que está afectando a toda la industria".

"También es muy importante y lo que nos está dando mucho impacto lo que ha hecho la selección en la Eurocopa, debido a que la gran mayoría de los jugadores juegan en la Liga y donde los mejores de nuestra selección, Lamine Yamal y Nico Williams, están jugando equipos grandes", señaló Tebas a los medios tras su charla en el World Football Summit que está acogiendo Sevilla.

En este sentido, también habló del impacto de Kylian Mbappé, puntualizando que "en el tiempo actual no se ven instantáneamente, se ven a lo largo del tiempo". "Para nosotros, es un gran impacto, sólo el nombre ya genera una sensación de importancia", admitió.

El dirigente aseguró que el FC Barcelona "es el que tiene que cuidar" a Lamine Yamal y que "sabe lo que tiene que hacer y ya lo hace", y no cree que el joven futbolista, Vinícius Jr y Mbappé puedan revivir los tiempos de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. "Aquello fue inigualable y no podemos saber si será igual. Messi también salió muy joven y Mbappé ha llegado con la misma edad que Cristiano, pero son diferentes, lo veremos en otros cinco años", opinó.

Tebas reiteró su malestar "con las nuevas competiciones" que están apareciendo y con la reforma de la Liga de Campeones. "No me gusta. Durante mucho tiempo estuve en el Comité Ejecutivo de UEFA y tuve que pelear para que no pusieran 10 partidos. Fueron 8, pero soy escéptico", remarcó.

"Creo que tiene razón Rodri", afirmó tras las palabras del centrocampista español sobre que estaba cerca una posible huelga de futbolistas por la carga de encuentros. "Yo creo que hay acumulación de partidos y él lo habla por la acumulación de partidos de 200 futbolistas, pero yo lo digo por los 40.000 jugadores profesionales restantes y 2.000 clubes restantes que hay", explicó.

Por ello, "bienvenida sea" esa posible huelga "si sirve para solucionar el tema de los calendarios y para el que Mundial de Clubes no exista y que se reestructuren mejor las fechas", pero que no sea "para quitar clubes en las ligas nacionales".

"No es sólo un problema de la sobresaturación de partidos de 70, 80, 100 jugadores, es un problema mucho mayor, que está afectando a toda la industria. Los jugadores que no compiten en competiciones europeas o Mundiales, si siguen ese criterio, se van a quedar con menos ingresos. En eso estamos y ahí estaremos apoyando", aseveró el presidente de LaLiga.

TRANQUILIDAD SOBRE EL SEVILLA Y ELOGIOS AL BETIS

Preguntado por la Superliga, avisó de que sigue latente y que "están diciendo que se va a hacer en el 2025". "No sé si se sabe o no, pero están con eso", indicó, insistiendo en no fiarse de Florentino Pérez. "Yo siempre digo lo mismo, donde está Florentino Pérez, me ocupa y me preocupa", subrayó.

Además, reiteró que "España no es racista y el fútbol no es racista", y que todo lo sucedido con Vinícius Jr fue "punto de inflexión". "Hizo que viéramos que, tanto en el ámbito público como en el privado, teníamos que dedicar más esfuerzos en el tema del racismo", manifestó el dirigente.

"Con los esfuerzos que estamos dedicando hay mucha más concienciación por el tema del racismo en los estadios. Ahora, la gente que está alrededor de los que dedican insultos racistas ya les señalan. Cada vez hay menos racistas, yo creo que hay pocos, pero hay que seguir trabajando y que no haya casi ninguno o ninguno", agregó al respecto.

Sobre la situación del Sevilla y su límite salarial, aclaró que "cuando uno conoce las circunstancias, la preocupación es menor" y recordó que es producto de no competir en Europa lo que provoca "una disminución de ingresos muy importante" y además cuenta con "una masa salarial muy elevada". "No tiene que tener prisa, hay un gran club que lleva varios años con la masa salarial negativa y pelea en las competiciones", advirtió.

"Si un equipo con una circunstancia deportiva, como es el Sevilla, le quedan una masa de dos millones y no le podemos dejar, tiene que echar a todos los jugadores, es que va a desaparecer, lo que entonces entra en otro carril y para incorporar jugadores, tiene que de cada 100 euros que se ahorran de los que se salen, se puede gastar 60, y de cada 100 que vende, se puede gastar 20, y con eso incentivamos la salida. Si hay que aplicar que no pueden gastar nada, es que los llevamos a la ruina y los hacemos desaparecer", añadió.

Tebas dejó claro que el conjunto sevillista "tiene capacidad de ingresos suficientes" y que también "tiene muy bien reestructurada la deuda", y le pidió centrarse en el "tema deportivo" y en el camino de "la salida de jugadores" y de traer "jugadores más baratos, que no quiere decir que sean menos competitivos". "Está aguantando y está en la norma del 60-40, creo que lo está haciendo bien y que tiene capacidad de futuro", apuntó.

En cuanto al Betis, resaltó la importancia de la ampliación de capital que ha llevado a cabo y que le "ha ayudado a poder incorporar jugadores". "Creo que lleva un camino en los últimos años en el tema económico con una idea clara y un objetivo claro de lo que quiere como club. El proyecto de reforma del Villamarin creo que es un tema esencial y veo un club de futuro que se puede convertir en uno de los más importantes de España", detalló.