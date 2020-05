Timo Werner: "Si me voy del Leipzig, prefiero irme al extranjero que al Bayern"

LEIPZIG (ALEMANIA), 2 May. (dpa/EP) -

El internacional alemán Timo Werner ha asegurado que preferiría salir al extranjero antes que fichar por el Bayern Múnich en caso de una posible salida del Leipzig, declaró el delantero en una entrevista publicada este sábado por el diario 'Bild'.

"El Bayern es un gran club, eso no se discute. Y Hansi Flick demostró esta temporada que es un entrenador realmente bueno. Pero, en caso de que en algún momento, un traspaso fuera un tema, estaría más interesado en ir al extranjero que al Bayern", dijo Werner.

El nombre del delantero de 24 años se asocia a menudo con el Liverpool y el Chelsea, pero también hay otros clubes europeos importantes interesados en él. Su contrato con el Leipzig no se acaba hasta el 30 de junio de 2023. Sin embargo, podría dejar el club este verano a cambio de unos 60 millones de euros.

"Sencillamente, el reto de jugar en otra liga me atraería aún más que un cambio dentro de la Bundesliga", explicó Werner. "Y, por supuesto, también es decisivo que haya una gran estima mutua", comentó en alusión a que el pasado verano no se llegó a producir el traspaso al club bávaro. "No sé decir cuáles fueron los motivos del Bayern entonces", recordó.

A la pregunta de si se quedaría en el Leipzig más allá de este verano, Werner contestó con evasivas y elogió lo que habían logrado juntos. "Aprecio mucho lo que tengo en el Leipzig y por lo tanto nunca diría: 'Tengo que irme de aquí como sea'", concluyó.