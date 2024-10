Toni Kroos rechaza un partido de despedida en su honor

BERLÍN 22 Oct. (dpa/EP) -

El exjugador del Real Madrid y de la selección alemana de fútbol Toni Kroos tiene claro que no tiene interés en que se organice un partido de despedida especialmente para él para rendirle homenaje por su reciente retirada porque ya sintió "como tal", sobre todo por lo que expresaron "los aficionados", el del Santiago Bernabéu contra el Real Betis.

"Tuve mi partido de despedida aquí en Madrid, que no dejaba de ser un partido de liga, así que no fue un partido organizado para mí, pero de alguna manera lo sentí como tal, al menos por lo que los aficionados hicieron de él", aseguró Kroos en una entrevista publicada este martes por el portal de noticias deportivas 'ran.de'.

Y es que el excentrocampista prefiere estar ya fuera del foco. "Organizar ahora otro partido de despedida para mí... No soy el tipo de persona que quiere que todo el mundo venga solo por mí o que yo vuelva a ser el centro de atención", zanjó.

Kroos puso fin a su carrera futbolística con la Eurocopa 2024 de este verano en Alemania, donde cayó en los cuartos de final contra la selección española, mientras que la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund fue su último partido como jugador madridista.

La selección alemana organizó recientemente una ceremonia de despedida para los jugadores que se retiraron tras el campeonato antes del partido de la Liga de las Naciones contra los Países Bajos en Múnich, pero Kroos no asistió debido a una cita con su academia infantil. Sí lo hicieron el excapitán Ilkay Gündogan, Manuel Neuer y Thomas Müller.

Asentado en España, ve ahora complicado volver a su país natal. "Hay ciertas cosas que probablemente no sucederán. Por ejemplo, el tiempo tiene que mejorar, creo que eso será difícil", aclaró. "Al final es una decisión familiar, no la tomo solo. Tengo mujer y tres hijos y al final es una decisión que me hace sentir bien. Creo que en Alemania también nos sentiríamos como en casa, pero actualmente hay pocas razones para irnos", confesó.

Finalmente, considera que Alemania resurgirá en el panorama internacional tras unos campeonatos marcados por las decepciones. "Creo que las condiciones están ahí y las creamos juntos en la Eurocopa. Por supuesto, también se necesita calidad, y la tenemos, tenemos jugadores muy, muy interesantes que lo serán aún más en los próximos años", apuntó.

"Tenemos un buen entrenador y por fin tenemos un ambiente en Alemania en el que a la gente le vuelve a gustar la selección nacional porque, para ser justos, ese no fue el caso durante mucho tiempo. Por tanto, están dadas las condiciones para que las cosas sean positivas. Pero al final todo lo veremos en el Mundial de 2026, todo lo que pase hasta entonces es, en última instancia, sólo una prueba", sentenció.