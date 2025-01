Toril critica el horario de la final en la Supercopa: "No entiendo que se beneficie al otro equipo claramente"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Alberto Toril, ha criticado que sus jugadoras no tengan más tiempo de descanso antes de la final de la Supercopa de España Femenina, prevista para el próximo domingo al mediodía, y negando entender "que se beneficie al equipo de la otra semifinal claramente", en alusión directa al FC Barcelona.

"La única preocupación que tengo ahora mismo es intentar recuperar a las jugadoras, ya que hay muy poco tiempo. No entiendo muy bien el horario, no entiendo el calendario, que tengamos que jugar la final en menos de tres días y se beneficie al equipo de la otra semifinal claramente. Muscularmente es muy difícil recuperar", dijo Toril en rueda de prensa desde el Estadio Municipal de Butarque, en Leganés (Madrid).

Sus pupilas, con sufrimiento en el tiempo añadido, vencieron por 3-2 a la Real Sociedad en la segunda 'semi' del torneo. "La Real ha hecho un partido bueno, competitivo, así que las felicito. El partido ha estado francamente bien, creo que en todo momento lo hemos tenido controlado y que hemos tenido ocasiones sobre todo en la primera parte como para finalizar con un resultado más abultado", describió el técnico merengue.

"Contento por jugar otra final, por nuestras jugadoras jóvenes y la posibilidad de jugarla otra vez", comentó sobre la próxima cita ante el Barça. "Los partidos tienen planes y el nuestro nos ha salido bien. Con jugadoras de pie e interiores hemos tenido el partido controlado, ellas han tenido el balón donde queríamos que lo tuviesen", indicó.

No obstante, insistió en sus quejas hacia la programación de este torneo. "Después de un partido de este nivel, con la exigencia no solo física sino mental, les costará irse a dormir", defendió a sus pupilas. "Ya nos ha pasado esta temporada dos veces. Siempre jugamos en peores condiciones contra ellas. Me gustaría que, si se repite el partido más adelante, jugásemos nosotras con mejores condiciones", apuntó al Barça.

"Me gustaría jugar con muy buenas condiciones o al menos a la par que ellas. Me gustaría llegar con unas condiciones físicas apropiadas para la final y para dar espectáculo", repitió un enfadado Toril. "Si un equipo tiene más tiempo de descanso y otro menos, se le beneficia claramente", agregó. "no entiendo por qué la final se tiene que jugar a las 12.00", subrayó el entrenador madridista mientras protestaba.

"Va a ser poca preparación para un partido de este calibre. No entiendo que no podamos llegar los dos equipos en condiciones buenas, no hay ninguna necesidad", incidió. "Somos jóvenes, tenemos jugadoras de 22 o 23 años, y aún necesitamos crecer y mejorar. Indudablemente, sabemos que contra el Barça tendremos momentos de bloque bajo", advirtió.

"Para ganar títulos hay que jugar finales y aprender", sentenció de cara a la final, pero no sin lanzar otro 'dardo' a la organización en sus últimas declaraciones. "Cuando se decide, no se piensa en las jugadoras", concluyó Toril acerca del calendario de esta Supercopa.