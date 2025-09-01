El ucraniano Vladyslav Vanat refuerza el ataque del Girona

Archivo - El delantero ucraniano Vladyslav Vanat (Dinamo de Kiev/izquierda), ante Igor Zubeldia (Real Sociedad), en la Europa League. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero ucraniano Vladyslav Vanat se convirtió este lunes en nuevo atacante del Girona FC, club al que queda vinculado las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2030, procedente del Dinamo de Kiev, según un comunicado.

"El Girona FC ha llegado a un acuerdo con el Dinamo de Kiev para el traspaso del delantero ucraniano Vladyslav Vanat, de 23 años, que se vincula al club por cinco temporadas", anunció la entidad en su página web.

El futbolista, nacido en Kamianets-Podilskyi, llega después de "consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol de Ucrania y de firmar temporadas de gran rendimiento en el conjunto de Kiev", según destacó el comunicado del club gironí.

El equipo entrenado por Míchel Sánchez incorpora a un atacante que "destaca por su movilidad, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno", un delantero "con buen juego de espalda, disparo potente y olfato goleador además de una gran eficacia desde el punto de penalti". El ucraniano puede actuar tanto como referencia ofensiva como integrado en un tridente, abriendo más el abanico disponible para su técnico.

En la última temporada con el Dinamo de Kiev, firmó 21 goles en todas las competiciones, 17 de ellos en la liga ucraniana. En total, ha disputado 81 partidos y ha marcado 43 goles con el primer equipo del Dinamo, además de una cesión al Txornomorets Odessa en el curso 2021-22, donde sumó 3 goles en 17 partidos. En el presente curso 2025-26 ya ha debutado en la Champions con 2 goles en 4 partidos.

Además, con la selección absoluta de Ucrania ha disputado 11 partidos en los que ha marcado 2 goles, participando en fases de clasificación y compromisos oficiales que le han dado experiencia en el escenario europeo. El equipo catalán refuerza una parcela necesitada de goles, con Abel Ruiz lesionado y un Christian Stuani que solo ha participado en una de las tres jornadas de LaLiga EA Sports.