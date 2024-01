Valverde: "Estos tres derbis determinarán si queremos lograr todos los títulos"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde dejó claro que un derbi como el de este miércoles en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid es "un lindo partido para demostrar" que puedan "luchar por muchos títulos" y que los tres que van a tener en menos de un mes "van a determinar" su ambición en esta temporada o si 'apartan' alguno.

"Estamos muy ilusionados, es otro título más, otro derbi más también en camino de todos los que tenemos que jugar este mes. Creo que es un lindo partido para disputar y para poder demostrar que este año podemos luchar por muchos títulos. Estamos muy contentos de poder disfrutar otro año más la Supercopa", señaló Valverde este martes en rueda de prensa previa a la semifinal.

El uruguayo dejó claro que le resulta "muy lindo jugar esta clase de partidos". "Al final, en el Real Madrid lo más lindo es competir contra los mejores y el Atlético es uno de los mejores no sólo de España sino del mundo a nivel de equipo", apuntó.

En este sentido, cree que serán "muy emocionantes" los tres derbis que van a tener casi de forma consecutiva tras quedar emparejados en los octavos de final de la Copa del Rey de la semana que viene y medirse en LaLiga EA Sports a inicios de febrero. "Este miércoles sabemos que estamos en la lucha de un título y luego vamos a tener el de Copa, que creo que también va a ser muy importante y el de Liga también. Todos van a determinar si queremos lograr todos los títulos o si 'descansamos' en alguno", subrayó.

El internacional pidió "demostrar con mucho carácter y muchas ganas a la afición" que están para "competir" y fue preguntado por la jugada de la final de 2020 donde evitó con una falta que Álvaro Morata pudiese marcar en los compases finales de la prórroga con 0-0 en el marcador, acción que le costó la roja directa. "La recuerdo, pero no por esa jugada sino porque fue mi primera Supercopa y fue magnífico y algo muy especial", indicó.

"Sí, claro, lo haría (de nuevo) siempre y cuando sea para el equipo, y con conciencia, obviamente, si vamos perdiendo 3-0 no, porque no tiene ningún significado ni ninguna importancia de que le pegue a un compañero sin sentido. En esa final estábamos diputando el partido y estaba muy peleado y creo que fue una jugada decisiva. Si vamos con el mismo resultado obviamente lo volvería a hacer por mis compañeros, por el equipo o por el orgullo que tengo y por cómo me criaron dentro del fútbol y los valores que me dieron desde Uruguay. Lo volvería a hacer porque por el equipo siempre hay que dejar todo", añadió.

Valverde fue preguntado por su nueva posición esta temporada donde está jugando más centrado y no tan pegado a banda. "He jugado toda mi vida en esa posición y donde me vio el Real Madrid fue en esa posición de '5'. Hoy tengo más herramientas para jugar en el once porque me desempeño en varias posiciones y eso ayuda al equipo y entrenador. Como extremo puedo aportar más goles y asistencias porque estoy más cerca del área, pero en la de ahora siempre le digo a mi familia que es donde más disfruto", remarcó.

"Puede ser que sí", aseguró sobre se veía en su mejor momento jugando ahí. "Me encantaría hacer los mismos goles que el año pasado y estar más cerca del área, pero me tengo que adaptar a lo que quiere el entrenador y soy muy feliz en esta posición porque puedo hacer de todo", zanjó.