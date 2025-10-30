Veljko Paunovic, nuevo seleccionador de Serbia

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Serbia de Fútbol anunció este jueves a Veljko Paunovic, hasta hace unas semanas entrenador del Real Oviedo en LaLiga EA Sports, como el nuevo seleccionador masculino en sustitución de Dragan Stojkovic y con la misión de clasificar al equipo para el Mundial de 2026.

El organismo apuntó en su página web que "todavía existen posibilidades de clasificación, por eso Veljko Paunovic, junto con su cuerpo técnico, aceptó dirigir a la selección nacional en los partidos contra Inglaterra y Letonia".

El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Branko Radujko, destacó que el exjugador aceptó la invitación con el máximo compromiso y deseo de ayudar al equipo nacional y que "ha demostrado desde el primer día que antepone los intereses de la selección nacional de fútbol a todo lo demás". "Su prioridad no fue un contrato ni las condiciones económicas, sino ponerse inmediatamente a disposición de la Federación Serbia y hacerse cargo del equipo en un momento tan importante", indicó.

"Paunovic subrayó que quiere concentrar toda su energía en los próximos partidos contra Inglaterra y Letonia, decidido a luchar mientras exista la más mínima posibilidad de éxito. Creemos que su llegada podrá motivar a los jugadores y mejorar el ambiente en el equipo, para así intentar darle la vuelta a la situación. No nos rendiremos mientras exista la más mínima posibilidad", añadió.

El directivo dejó claro además que "los resultados de estos dos partidos no afectarán en absoluto la situación de Veljko Paunovic en el futuro" y que proseguirán "las conversaciones sobre su contrato a largo plazo una vez finalizados estos partidos, independientemente del resultado".

El estreno de Paunovic, que dirigió al combinado serbio Sub-20 a la conquista del título mundial en 2015, será ante Inglaterra en Wembley el próximo 13 de noviembre, mientras que tres días después recibirá a Letonia. Serbia marcha tercera en su grupo de clasificación para la próxima Copa del Mundo, donde la selección inglesa ya ha logrado el billete directo, y necesita ganar los dos partidos y que Albania, que marcha segunda con un punto de ventaja, no lo haga para quedarse con la plaza para jugar la repesca.

El excentrocampista, entre otros, del Atlético de Madrid, RCD Mallorca y Real Oviedo, ha sido el elegido por su federación tras la renuncia de Dragan Stojkovic y vuelve a tener trabajo después de su destitución el pasado 9 de octubre del conjunto asturiano al que había logrado ascender a LaLiga EA Sports poniendo fin a 25 años de espera en la ciudad.