Víctor Martín: "Estoy encantado de que la Supercopa se juegue en España"

El entrenador del Atlético de Madrid femenino, Víctor Martín, confesó este martes estar "encantado" de disputar la Supercopa de España en territorio español, en esta edición en Leganés (Madrid), y expresó que entiende que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "siempre hace lo mejor para el crecimiento del fútbol femenino y velará porque así sea".

"No me compete a mí dar una opinión (sobre jugar la Supercopa fuera de España). Cuando la dé el club y se posicione, yo me posicionaré. Yo estoy encantado de que sea en España. Entiendo que la Federación siempre hace lo mejor para el crecimiento, en este caso, del fútbol femenino y velará porque así sea, que sea lo mejor para nuestro fútbol, para el fútbol español y para la mujer, en este caso", dijo el técnico en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España de este miércoles.

El equipo rojiblanco afronta el partido ante el FC Barcelona "con responsabilidad, exigencia y competición", pero sobre todo con la "misma mentalidad de siempre". "Es muy importante que al final todos los esfuerzos con balón y sin balón y toda la propuesta vaya muy alineada en que las 11 futbolistas estén muy conectadas. Y de ahí pues habrá ajustes respondiendo a esos estímulos más a veces en base casi a espacios que en cuanto a sistema en concreto", manifestó.

El entrenador aseguró que se enfrentan "al mejor equipo del mundo, que tienen unas jugadoras y 'staff' fantásticos". "Sabemos la dificultad que hay para poder competirle y creo que tenemos que cuidar mucho los detalles. Sabemos cómo compite el Barça, todos los equipos lo saben. Tener la fortuna de que no estén en su mejor día también es importante y a partir de ahí nosotras tener un buen día, cuidar detalles con balón, sin balón, con mucha energía y con un plan marcado", confesó.

"El resultado del proceso que llevamos está siendo positivo, tenemos que ser conscientes de que todo lleva un tiempo de adaptación, ha habido mucho cambio, estamos en pleno cambio cultural cuando cambian tantas jugadoras de un equipo, jugadoras muy jóvenes y sabemos que vamos a tener momentos igual que cuando al principio iniciamos también y nos preguntabais si podíamos competir la Liga al Barça. Yo les decía tranquilidad, pues ahora es lo mismo", reflexionó.

"Nos centramos más en partidos actuales, rendimientos actuales y planes que nos ayuden al partido de mañana. Creo que tenemos que centrarnos en el partido anterior, en el siguiente, lo que lo que podamos ver más reciente que nos ayude a afinar mejor el plan", aseveró.

El madrileño ve este torneo como "una fiesta del fútbol con cuatro equipos fantásticos", donde todas las aficionadas que se acerquen "sigan con la misma ilusión de querer dedicarse al fútbol". "Creo que las futbolistas son un ejemplo para nuestro fútbol base, el fútbol Madrid, el fútbol en nuestro país. Por suerte cada vez va creciendo, va mejorando, va aumentando el número de licencias, va aumentando un poco todo. Creo que debemos seguir dando pasos, ser exigentes y que esté todo acorde a las exigencias", manifestó.

Víctor Martín sigue pendiente del estado físico de la portera Lola Gallardo y la centrocampista Fiamma Benítez, que terminaron el pasado fin de semana con molestias. "Mañana veremos qué tal están y ojalá esté todo el equipo perfecto y disponible. Tenemos mañana una sesión de activación por la mañana, las últimas valoraciones médicas", concluyó.