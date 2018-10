Vinicius Jr: "Con humildad enseñaré que estoy preparado para jugar"

Actualizado 20/07/2018 17:52:23 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Vinicius Junior celebró tener "la mejor oportunidad" que puede tener un futbolista al haber sido fichado por el Real Madrid y ahora espera demostrar que la merece, dejando claro que "con humildad" intentará estar "preparado" para jugar en el conjunto madridista, en el que confirmó que se quedará, alternando presencias en su filial para mejorar su adaptación.

"Esta es las mejor oportunidad que tiene un jugador de fútbol y me voy a sacrificar mucho para demostrar que la merezco. El sacrificio no es algo nuevo en mi vida, vengo de una familia muy sencilla de la que estoy muy orgulloso por lo que ha hecho por mí y los valores que me ha enseñado", afirmó Vinicius en su presentación de este viernes en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu.

El delantero reconoció el "honor de llegar a la cima del fútbol con tan sólo 18 años". "Con humildad enseñaré al mister y los compañeros que estoy preparado para jugar", aseveró, dejando claro que ahora debe "intentar asimilarlo todo lo más rápido posible". "Sé que la adaptación no será fácil, pero estoy preparado para hacer lo que sea necesario", remarcó.

"Agradezco al presidente Florentino y a los directivos por confiar en mi fútbol. He podido escoger entre varios de los clubes más grandes del mundo y elegí al Real, el mejor de todos, y espero estar aquí muchos años. Somos el Real Madrid y siempre queremos más, ¡hala Madrid!", sentenció antes de bajar al césped para presentarse ante la afición.

Ante los medios, reconoció que le faltaban "palabras para describir" sus emociones al aterrizar en un club de puede "hacer ahora mejor" lo que ha mostrado en el Flamengo y al que llega sin temor a fracasar. "Vengo de un club donde ya hay mucha presión. Todo el mundo me da su mayor apoyo para que me ocupe únicamente de jugar. No veo noticias y nunca pienso en fracasar, sólo en ganar todo lo que sueño con el Real Madrid", zanjó.

"ME QUEDO Y LUEGO DECIDIRÁN SI JUEGO CON EL CASTILLA PARA ADAPTARME"

El joven futbolista confirmó que se queda en el primer equipo. "Luego decidirán voy a jugar con el Castilla para ir adaptándome lo más rápido posible", puntualizó. "Mi objetivo es ganar más, estoy obsesionado con eso y por eso escogí al Real Madrid", agregó.

"Mi juego es más parecido al de Neymar, que es mi ídolo y alguien a quien sigo de cerca. Si soy o no parecido a él o mejor, lo tenéis que decir vosotros (los periodistas", subrayó Vinicius, que no está preocupado por no coincidir con su compatriota, que ha asegurado que se queda en el PSG. "Sueño con jugar con él y si Dios quiere en poco tiempo lo haré con la selección", aseveró.

El brasileño, que prefiere "jugar más en la izquierda", tampoco mostró disgusto por no coincidir con "unas leyendas" como Cristiano Ronaldo y Zinédine Zidane. "Estoy muy contento de estar al lado de Benzema, Bale y con los que voy a jugar. Todavía quedan muchos jugadores por venir que son los mejores del mundo en su posición", comentó.

"Aquí todos son mis favoritos, son jugadores que sólo he visto en videojuegos o en la tele y ahora puedo estar a su lado, que es algo inexplicable. Voy a trabajar mucho para llegar a su calidad y poder ayudarles en su futuro", remarcó Vinicius.

"Es estupendo que sepa un poco de portugués", indicó con una sonrisa a hablar de Julen Lopetegui. "Me está ayudando mucho en lo que tengo que mejorar y mis compañeros también para que les pueda ayudar durante la temporada. El entrenador me ha dicho que no me puedo poner a regatear en la parte defensiva porque es muy peligroso, que vaya encima del adversario y que busque el gol", recalcó.

El brasileño, que ya ha comprobado que el "fútbol es un poco distinto" al que jugaba en Brasil, celebró estar con "un grupo maravilloso" que le ha acogido "muy bien". "El club es maravilloso, con una estructura más allá de lo normal que me da lo mejor para jugar al fútbol", celebró.

El delantero estuvo acompañado en la sala de prensa por su compatriota y exmadridista Ronaldo Nazario, "un mito" y al que ha "seguido siempre". "Mi familia me han dicho que es un fenómeno y estar aquí a su lado me hace muy feliz", confesó.

Por su parte, Ronaldo habló de la "muchísima calidad y talento" de Vinicius, al que considera "la más grande esperanza del futuro del fútbol de Brasil". "Llegas a una casa espectacular, donde más feliz he estado jugando al fútbol y he logrado las cosas más importantes de mi carrera", señaló.

"Igual puede que ser difícil al principio, pero es el mejor lugar donde puedes estar. Te deseo toda la suerte del mundo en este desafío, estamos todos para cuidarte en todo lo que te haga falta", concluyó el exdelantero.