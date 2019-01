Wu Lei: "Lo primero que he aprendido a decir es 'marcar goles'"

Publicado 29/01/2019 18:38:04 CET

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del RCD Espanyol Wu Lei, que firmará por dos temporadas y otra más opcional, ha asegurado este martes en su presentación que lo primero que ha aprendido a decir en castellano es, además de "visca el Espanyol", un "marcar goles" que será su objetivo una vez pueda debutar, recuperado de la lesión que sufre.

"Lo primero que he aprendido a decir es 'marcar goles'. Visca el Espanyol", se arrancó el internacional chino, último refuerzo blanquiazul en este mercado de invierno todavía abierto.

Máximo goleador chino en la Superliga de su país, se lesionó en la Copa Asiática, pero la fecha de su alta médica sigue sin conocerse, por mucho que su nuevo técnico, Rubi, comentó previamente que no iba a ser nada grave.

"He visto muchos partidos del Espanyol. Sobre la falta de gol, he visto muchas ocasiones. Lo iremos trabajando entre todos y creo que llegarán los goles. Lo importante es crear ocasiones, y todos podremos marcar goles", aseguró el delantero.

"Quiero agradecer venir a LaLiga española, una de las mejores del mundo. Estoy muy contento de llegar a un club centenario como es el Espanyol. Es un gran reto y un honor para mí. Me vienen a la cabeza jugadores como Raúl Tamudo y esta mañana me he encontrado con él personalmente, ha sido un honor", comentó.

Para el ya nuevo atacante 'perico', llegar al Espanyol y estar cerca de una ciudad "tan cosmopolita" como Barcelona, e incorporarse a la "familia" blanquiazul, es motivo para estar "muy contento e ilusionado". "Venir a Europa siempre ha sido mi deseo", aseguró.

"Tengo suficiente madurez para hacerlo. Soy consciente de que el Espanyol lleva tiempo siguiéndome y siempre ha mostrado interés. La apuesta que hacen por mí es muy importante, y su estilo, creo que puedo adaptarme rápido", auguró en este sentido.

Además, no tiene presión por ser el primer chino de la entidad y un claro deseo del presidente y propietario del RCD Espanyol, el empresario y compatriota suyo Chen Yansheng. "Da igual donde juegue, siempre existe la presión y es el motor que te hace ir adelante. Quiero mostrar que en China hay grandes jugadores que pueden hacerlo muy bien en las mejores ligas del mundo", aseguró.

"Soy consciente de que la afición china conoce mi estilo de juego pero no me quiero comparar con nadie. Marcar goles es la obligación de un delantero, no voy a decir a qué equipo quiero marcar más goles, se trata de hacerlo. Deseo lo mejor para el club y si podemos luchar por Europa sería lo ideal", apuntó al ser preguntado por si era el 'Messi chino'.

Por su parte, el director de fútbol profesional del club, Rufete, aseguró que el jugador también ha apostado en cierto modo por el RCD Espanyol. "Era un momento muy óptimo para salir del fútbol chino para él y hemos tenido que competir con otros. Es una aventura muy atractiva para él y vamos a hacer que sea efectiva y muy positiva", aseguró.

Sobre la lesión del jugador, explicó los motivos por los que igualmente se le ha fichado. "Cuando vas al mercado y pides una cesión de un jugador a seis meses, posiblemente si tiene una situación así pero te has interesado antes y le sucede después, hubiéramos dicho que es inviable porque es cedido. Pero cuando apostamos por él y va a una Copa Asiática no lo podemos controlar, y como es en propiedad la decisión, es que hemos tenido mala suerte", apreció.