Xabi Alonso y su primer Clásico en el banquillo contra el rival al que más se enfrentó como jugador

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, afronta este domingo el Clásico ante el FC Barcelona de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-2026, el primero para el tolosarra en el banquillo madridista, aunque su balance es de 30 partidos frente al conjunto blaugrana en su etapa de jugador, siendo el rival al que más se ha enfrentado en su carrera.

"El Clásico tiene mucho significado. Sabemos de la trascendencia del partido del domingo, igual es demasiado pronto, pero tiene un peso en el momento importante, es un partido marcado en rojo en el calendario", dijo el técnico vasco tras la victoria del miércoles por 1-0 sobre la Juventus en la Champions.

Quedan todavía 28 jornadas de Liga, pero un Clásico es un Clásico, y siempre adquiere la mayor de las relevancias por la histórica rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona, que además son los dos grandes candidatos al título doméstico.

Ahora, los blancos lideran con dos puntos de ventaja y tendrá al Santiago Bernabéu como aliado, en la que será la primera experiencia de Xabi Alonso en este tipo de partidos desde el banquillo, en el segundo gran examen en Liga para el exfutbolista, después del contundente 5-2 que le endosó el Atlético de Madrid.

Pero el vasco sí conoce todos los entresijos y el ambiente en este tipo de partidos, porque el FC Barcelona es el rival al que más se ha enfrentado en su carrera como jugador, con una treintena de enfrentamientos, 20 de ellos defendiendo la camiseta del Real Madrid, 6 veces con la Real Sociedad -solo ganó en una ocasión-, 2 con el Liverpool, y otros 2 con el Bayern de Múnich, en una semifinal de Champions.

En esa veintena de encuentros contra el conjunto catalán como jugador merengue, Alonso ganó sólo cinco, empató otros seis y perdió en nueve, en un balance muy negativo en el césped que ahora espera mejorar dirigiendo desde el banquillo del 15 veces campeón de Europa.

El tolosarra vivió una de las épocas más intensas de los Clásicos en este siglo, con la rivalidad Cristiano Ronaldo-Leo Messi en el césped y el duelo José Mourinho-Pep Guardiola en la banda. Xabi Alonso vivió algunos de los Real Madrid-Barça que más se recuerdan, como el 5-0 de los blaugranas en el Camp Nou de la 2010-2011, pasando por encima del conjunto merengue, o las finales de Copa del Rey en Mestalla ganadas por el equipo blanco en 2010 y 2014.