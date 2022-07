Xavi: "Nos queremos reforzar más, cuantos más mejor"

"Que sea caro jugar de titular en el Barça es fundamental"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que el club está haciendo "un esfuerzo" para ser competitivos con el objetivo de "ganar títulos" esta temporada, pero sin saltarse "ninguna norma", contento por los fichajes pero pidiendo más.

"Todo lo que se pueda reforzar es bueno. Al final, tiene que haber dos jugadores por posición a competir. Necesitamos futbolistas para competir y ser mejores en general, nos queremos reforzar más, cuantos más mejor", dijo este viernes en una rueda de prensa en Nueva Jersey (Estados Unidos).

El técnico catalán no habló de una posición en concreto sino que confió en que sigan llegando los refuerzos, después del último confirmado, el defensa Jules Kounde. "Estoy muy contento por la llegada de Kounde. Tiene muy buena salida de pelota, es rápido, agresivo, divide a los oponentes que es lo que queremos, corrige muchas situaciones de contra", valoró.

"Es un gran fichaje, puede jugar de lateral. Significa competencia, para nosotros es muy bueno, ya lo vimos en el ritmo e intensidad, todos quieren dar lo mejor. Jugará quien entrene y rinda mejor en el campo. Somos el Barça y hay que competir para jugar de titular. Que sea caro jugar de titular en el Barça es fundamental para nosotros", añadió, con la opción de varios sistemas.

Xavi atendió a los medios en la previa al duelo ante el New York Red Bull, último de una gira estadounidense que marcha de manera "positiva". "Estamos teniendo buenas sensaciones, queremos hacer un buen partido y terminar bien la gira. Ha sido positiva, todo el mundo ha participado con muy buen nivel. Lo que estoy viendo en el campo me va gustando pero es muy pronto, vamos por buen camino", apuntó.

El técnico azulgrana fue preguntado también por Robert Lewandowski e incluso por Leo Messi, después de las declaraciones de Joan Laporta sobre el deseo de que regrese el '10' argentino. "Se está adaptando muy bien. Marcará la diferencia. No pierde balones, tiene muchas opciones para marcar, estoy encantado de tenerle", dijo sobre el delantero polaco.

"Ahora tiene contrato Messi con el PSG. Es un poco utopía decir que vendrá. Me gustaría que la etapa de Messi en el club no se hubiera acabado y de la forma que acabó. Se merece una segunda y última oportunidad para demostrar que puede salir bien y que es el mejor de la historia. Pero hablar de este año, hemos fichado jugadores, hay presión para ganar, hemos formado un gran equipo. El año que viene veremos, pero ojalá, me encantaría. Es una idea que tiene el club para el futuro, no para esta temporada", confesó.

Xavi insistió en que todos tendrán que ganarse su puesto en el once. "Todos partimos de cero. Van a competir por un puesto los fichajes, los veteranos y los jóvenes y va a jugar quien dé más rendimiento. Cuanto más soluciones tenga como entrenador, mejor. Estamos haciendo un gran equipo, el club está haciendo un gran esfuerzo. Hemos generado ilusión pero hay que competir y ganar títulos, es el objetivo", afirmó.

"Hay presión pero me gusta. Sabía de la dificultad y la situación del club, pero estamos haciendo un trabajo creo que positivo para que el club vuelva donde se merece y en eso estamos. Estoy donde quiero estar y más que presión lo veo como una oportunidad", añadió, antes de valorar el esfuerzo económico del club.

"Leo mucho que 'cómo lo hacen'. No nos queremos saltar ninguna normativa, estamos fichando pero con la sensación de hacer bien las cosas, no de saltarnos ninguna norma. Intentando cuadrar todo para ser un equipo competitivo", terminó.