Xavi: "Setién y el Villarreal tienen una idea de juego muy parecida a la nuestra"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este sábado que Quique Setién y su plantilla del Villarreal CF "tienen una idea de juego muy parecida" a la propuesta culé, aludiendo a las dificultades que se encontrarán los blaugranas en el Estadio de la Cerámica este domingo (17.30) durante la jornada 3 de LaLiga EA Sports.

"Setién y el Villarreal tienen una idea de juego muy parecida a la nuestra. Quieren tener la pelota y nos costará porque realmente ellos aprietan bien, sobre todo en su casa. Tienen un equipo técnicamente muy bueno, muy bien dotado sobre todo en el medio del campo", opinó Xavi en rueda de prensa, mencionando a Parejo, Terrats, Capoue y Baena.

"Creo que pueden dominar en todo momento el partido y esto será la clave. Yo creo que les tenemos que quitar la pelota, tenemos que intentar presionar muy bien a su línea defensiva y recuperar balones", insistió el técnico del Barça, que no contará para este partido con el recién lesionado Pedri González.

"Vamos a ver las sensaciones que tiene él para estar de vuelta. Siempre hablamos de lo mismo, son situaciones que nos dan pena porque además Pedri es un chico que se cuida, que ha hecho un trabajo extraordinario en verano para ganar masa muscular", lamentó Xavi al respecto del mediapunta canario.

"Estamos viendo que pasa en todos los equipos, que hay lesiones musculares, que hay lesiones de articulaciones... Esto es el calendario, los partidos, el calor, etc.; hay tantos componentes y tantas variables para que el jugador caiga lesionado, que no sabemos exactamente cuál es el motivo principal. Lo que intentamos desde el 'staff' y desde el área médica es prevenir estas lesiones, intentar dar en el clavo para que no vuelvan a ocurrir, pero es prácticamente imposible", señaló.

Por otra parte, el entrenador azulgrana fue preguntado en sala de prensa por el delantero polaco Robert Lewandowski. "Está muy bien, está positivo, está tranquilo. Está de alguna manera con ganas de aportar en cuanto a goles, pero nos está aportando otras cosas", valoró Xavi.

"El otro día hizo una asistencia en el segundo gol. Creo que está trabajando bien para el equipo, que es lo más importante, y a partir de ahí ha tenido ocasiones y no ha estado con la efectividad que normalmente está. Pero va a marcar goles y necesita goles, como todos los delanteros", resaltó el entrenador culé.

También analizó a Abde. "Es un jugador que puede ser un factor revolucionario espectacular para el equipo. Estoy muy contento con él, creo que está trabajando muy bien. Nos está aportando muchísimo, está generando jugadas de ataque. Es un futbolista que a mí me gusta mucho a nivel personal, como es él como profesional y como persona", dijo Xavi.

"Cuento con él, creo que puede ser importante a lo largo de la temporada, como ya está siendo en estos partidos, y creo que nos puede ayudar muchísimo. El jugador debe entender que ya no hay ni titulares ni suplentes; y sobre todo de medio campo en adelante, que tenemos muchas alternativas en este momento", advirtió Xavi.

De igual modo, salió a la palestra el nombre de João Cancelo. "Quedan cinco días de mercado, estamos abiertos al mercado, a ver qué sucede. Pero sí, la dirección deportiva sabe perfectamente lo que creemos que el equipo necesita", recalcó sobre los rumores que ponen al lateral portugués muy cerca del Barça.

Por último, Xavi pidió más claridad a todos los estamentos de Primera División. "Ahora que abrimos un poco los entrenadores, que se nos escucha en el 'cooling break', me gustaría también escuchar a los árbitros. Ya que abrimos el vestuario y que abrimos todo, también por qué no abrir las conversaciones de los árbitros en el VAR", solicitó.

"Y que se escuche, que la gente vea realmente lo que deciden, qué pasa, qué está pasando. Eso me gustaría porque así vemos lo que ocurre y que realmente pitan lo que ven, que eso es lo más importante, que sean justos", concluyó el técnico culé en la víspera de jugar ante el Villarreal.