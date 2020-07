Zidane: "No hemos ganado media Liga, no hemos hecho nada"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que la victoria ante el Getafe (1-0) fue "importantísima" para ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre el Barça, pero explicó que "no es definitivo" porque no han "hecho nada" a falta de cinco partidos para finalizar el Campeonato Nacional de Liga.

"No estoy de acuerdo, no hemos ganado media Liga, para nada, no hemos hecho nada. Conozco bien todo esto y hasta que no acabe LaLiga no puedes decir nada. Hay que seguir, estamos contentos y orgullosos del equipo, pero no hemos hecho nada", incidió Zidane tras la victoria por la mínima.

"Tampoco podríamos perder solo nosotros este campeonato. Cada tres días hay una historia nueva, un partido diferente, hoy se ha visto por ejemplo. Sufrimos muchísimo, pero todos te lo ponen complicado. Sin sufrimiento no puedes conseguir cosas importantes", explicó el entrenador francés en declaraciones a Movistar +.

Además, 'Zizou' calificó el partido ante el Getafe como "trabajado, muy peleado". "Lo sabíamos antes de jugar porque es un equipo presionó muy arriba. Nos ha costado el partido, pero es normal. Al final, con paciencia se sabía que podíamos llegar al gol y es lo que hicimos", analizó.

"Tuvimos poca tranquilidad porque en estos momentos, cuando el rival está metido y defiende bien, hacer el gol es muy importante. Hay que felicitar a mis jugadores, me quito el sombrero porque no es fácil físicamente, ni mentalmente después de todo este tiempo", dijo Zidane.

Además, el técnico merengue coincidió con Carvajal en valorar este partido como "uno de los más difíciles de la temporada". "Metimos un gol en el minuto 80 y nos ha costado. Nos va a costar siempre en esta Liga y es por eso que queremos mucho este título. No son más de tres puntos, son tres puntos importantísimos porque había que ganarlos, y lo hicimos, pero nada más", afirmó.

"Para nosotros no va a cambiar nada. Hace tres semamas había 11 finales y ahora faltan cinco. Ahora tenemos que descansar bien y ya pensar en el próximo partido contra el Athletic", finalizó Zidane, que mostró su satisfacción especialmente porque el "equilibrio del equipo" en tareas defensivas.