Zozulia pide disculpas por no expresarse "correctamente"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Albacete Balompié Roman Zozulia se disculpó este miércoles de las declaraciones del día anterior, donde no se expresó "correctamente" y no quería "ofender ni humillar a nadie".

"Lamentablemente, no me he expresado correctamente. Por eso, y ante todo, me gustaría pedir disculpas a mis compañeros de equipo y al Albacete Balompié. Todas las palabras que pronuncié no se corresponden a la historia del Club y a su escudo", dijo a través de su cuenta de Twitter y de la web oficial del Alabcete.

En una entrevista a una televisión urcaniana, el jugador del equipo manchego se refirió a los insultos que recibe. "Primero me llamaron fascista, luego nazi y racista; pronto dirán que soy maricón", afirmó el martes. Un día después, Zozulia quiso disculparse de la siguiente forma.

"Me gustaría pedir perdón a las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras. Mi intención no era humillar ni ofender a nadie. Escucho estas palabras muy a menudo en los campos de fútbol y también creo que hay que eliminarlas del fútbol y del deporte en general. Cada persona elige su camino en la vida y decide cómo vivirla. Nunca en mi vida he manifestado estar en contra de ello. Os pido perdón una vez más. No quería ofender a nadie", apuntó.