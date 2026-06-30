Alemania, eliminada del Mundial en los penaltis ante Paraguay

Florian Wirtz en el Alemania-Paraguay - Tom Weller/dpa

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Alemania ha quedado eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 después de caer en la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final ante Paraguay (1-1, 3-4 en los penaltis), una nueva debacle que prolonga la maldición del combinado germano en la Copa del Mundo.

La Albirroja consiguió adelantarse en los últimos minutos de la primera mitad gracias a un tanto de Julio Enciso (min.42), aunque Kai Havertz consiguió equilibrar la contienda poco después de regresar de vestuarios (min.54).

Con el empate persistiendo en el tiempo reglamentario, el encuentro se fue a la prórroga, donde Jonathan Tah consiguió perforar la portería paraguaya, aunque el colegiado anuló el gol por falta de Waldermar Anton al obstruir al guardameta Orlando Gill.

Todo tuvo que decidirse en una dramática tanda de penaltis, donde los fallos de Havertz, Nick Woltemade y Tah, frente a los dos de su rival -Tony Sanabria y Fabián Balbuena-, condenaron a los de Julian Nagelsmann y dieron a Paraguay el billete para los octavos de final.