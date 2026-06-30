Nagelsmann descarta dimitir: "No soy de los que huyen"

Julian Nagelsmann en el Alemania-Paraguay - Tom Weller/dpa

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, ha descartado dimitir a pesar de la eliminación del combinado germano del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al caer en la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final ante Paraguay (1-1, 3-4), y ha calificado de "broma" y de "auténtico escándalo" que el árbitro anulara un gol a Jonathan Tah en la prórroga.

"Quiero continuar, estoy disponible si la federación lo desea. Tengo contrato hasta 2028 y ganas de preparar la Eurocopa y la Liga de Naciones. Si no es así, tendrán que decírmelo. No soy de los que huyen", declaró tras el partido.

El técnico afrontaba su primera Copa del Mundo como seleccionador después de alcanzar los cuartos de final en su primer gran torneo, la Eurocopa 2024, en la que el equipo cayó ante España. Tiene contrato hasta después de la Eurocopa que se celebrará en Reino Unido e Irlanda en 2028.

Joachim Löw, campeón del mundo con la 'Mannschaft' en Brasil 2014, mantuvo su puesto a pesar de la eliminación en la fase de grupos de Rusia 2018, igual que su sucesor Hansi Flick, actual entrenador del FC Barcelona, que tampoco fue destituido después de que Alemania volviese a caer en la primera fase de Catar 2022.

"La decepción es enorme. Teníamos un equipo muy unido que siempre lo ha dado todo. Cuando quedas eliminado de un torneo, siempre es una experiencia que te marca", explicó Nagelsmann. "Controlamos el partido, pero nos faltó ese golpe definitivo. También deberíamos haber movido el balón con más rapidez en algunos momentos", añadió.

Por otra parte, Nagelsmann se mostró visiblemente enfadado por el gol anulado a Jonathan Tah durante la prórroga por una polémica falta de Waldemar Anton sobre el portero paraguayo Orlando Gill. El colegiado marroquí Jalal Jayed recurrió al VAR para revertir el 2-1.

"Es un escándalo que se pueda anular el gol. No tengo ni idea de qué vio. Es una broma. Es un auténtico escándalo, es imposible que sea falta", manifestó.