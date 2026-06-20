Brasil - Haití, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

Brasil se reivindica en el Mundial

La pentacampeona goleó a una Haití eliminada tras la segunda jornada pendiente ahora de Raphinha

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Brasil goleó (3-0) a la de Haití este viernes en la segunda jornada del Mundial 2026 dentro del Grupo C para reivindicar su papel de favorita en el torneo que acogen Estados Unidos, México y Canadá, gracias a los goles de Cunha y Vinícius.

El equipo de Carlo Ancelotti resolvió en el primer tiempo su segundo compromiso en el torneo, después del empate y las dudas que dejó en el debut contra Marruecos. La pentacampeona del mundo no tuvo piedad de una Haití que regaló su espalda al juego vertiginoso y efectivo de los brasileños, con el 3-0 ya al descanso.

Brasil sumó así cuatro puntos, los mismos que Marruecos poco antes superando (1-0) a Escocia, mientras que Haití, en su segunda Copa del Mundo 52 años después, se convirtió en la primera selección eliminada matemáticamente. La canarinha, pendiente de la posible lesión de Raphinha, se encontró con muchas facilidades, y fue contundente con el doblete de Cunha y el tercero de 'Vini'.

Quizá el equipo de Ancelotti encontró antes los goles que el fútbol, aunque para el 1-0 del delantero Manchester United, Raphinha ya había tenido un par de buenas ocasiones, gol anulado incluido, aunque en fuera de juego. Brasil detectó el agujero de la defensa haitiana y no dudó en aprovecharlo sobre todo con un Vinícius que, como en el estreno hace una semana, fue el mejor.

El delantero del Real Madrid provocó el primero, de afortunado rechace de Cunha, y asistió a su compañero para el 2-0, en una contra fruto de la pérdida en salida de balón de los caribeños. En ese momento, la lesión de Raphinha enfrió un poco el juego sudamericano, aunque dio la oportunidad del debut de Rayan. Haití, sin Lenny Joseph ni Wilson Isidor en su once, ni la producción por banda izquierda que dejaron en su debut, no generó peligro.

Además, atrás defendió muy mal ante el peor cliente, una Brasil agazapada esperando el robo o el espacio para correr y reivindicarse. Antes del descanso, en otro balón a la espalda, Vinícius no perdonó el 3-0. Los 'Granaderos' dieron un paso adelante con los cambios de Sébastien Migné, pero para evitar la eliminación necesitaban quizá la mayor hazaña de la historia del torneo.

Jean-Ricner Bellegarde fue quien animó el partido de Haití y a balón parado, en un saque de esquina sobre la hora de encuentro, un cabezazo de Ricardo Ade fue repelido por Alisson Becker. Esa fue la ocasión del equipo del Caribe en el Estadio de Filadelfia (Estados Unidos), pese a tener ya a sus dos delanteros nacionalizados sobre el césped, condenada sin remedio. Por lo demás, Brasil vivió cómoda el segundo tiempo, amenazando a la contra.

La efectividad del equipo de Ancelotti bajó, pese a la entrada de un Endrick que metió la primera pero en fuera de juego o las ocasiones de Douglas Santos. Bajó el ritmo también, aunque Vinícius tuvo la misma profundidad y desborde. Con los deberes hechos, Brasil dio por bueno el paso al frente y la primera victoria en el Mundial, aunque el liderato del Grupo C lo tiene más cerca Marruecos por cerrar la fase inicial contra esta débil Haití.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BRASIL, 3 - HAITÍ, 0. (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

BRASIL: Alisson; Danilo, Maquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Guimarães (Ederson, min.81), Casemiro; Raphinha, Paquetá (Martinelli, min.64), Vinícius (Danilo Santos, min.81); y Cunha (Endrick, min.64).

HAITÍ: Placide; Arcus (Simón, descanso), Adé, Duverne, Delcroix, Experience; Casimir (Deedson, min.63), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, min.81), Providence (Joseph, min.71); y Pierrot (Isidor, descanso).

--GOLES:

1 - 0, min.23, Cunha.

2 - 0, min.36, Cunha.

3 - 0, min.45+3, Vinícius.

--ÁRBITRO: Alejandro Hernández (ESP). Amonestó a Douglas Santos (min.65) por parte de Brasil. Y a Arcus (min.4), Pierrot (min.45+4) y Jacques (min.72) en Haití.

--ESTADIO: Estadio Filadelfia.