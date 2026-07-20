España se convierte en la campeona de hierro

Unai Simón se cruza ante Leo Messi en la final entre España y Argentina del Mundial 2026 - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina hizo historia este domingo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la que se impuso por 1-0 a Argentina, sumando su séptimo encuentro de los ocho disputados sin encajar y acabando como la primera campeona del mundo con sólo un tanto recibido.

El equipo entrenado por Luis de la Fuente logró bordar la estrella 16 años después de que la 'Roja' alcanzara la gloria en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2010 con el gol de Andrés Iniesta y lo hizo con la fiabilidad y la seguridad defensivas de un combinado que se marcha de la cita con sólo un gol recibido -ante Bélgica, en cuartos de final (2-1)- en ocho partidos disputados.

Unai Simón dejó en 650 minutos el récord de imbatibilidad en la historia de la Copa del Mundo entre la edición de Catar en 2022 y esta última, en la que no recibió un tanto en los cinco primeros choques, y en la final tampoco apenas tuvo que intervenir pese a tener enfrente un rival que había marcado 19 tantos en este torneo.

Con una zaga que, además de presumir de una gran salida de balón, mezcla la juventud y frescura de Pau Cubarsí, con la jerarquía y contundencia de Aymeric Laporte. Sin olvidar el compromiso de los dos laterales Pedro Porro y Marc Cucurella, que formaron un muro final infranqueable.

Tras las eliminatorias de la Liga de Naciones de 2025, en las que España encajó 11 goles en 4 encuentros, la 'Roja' ha mejorado su rendimiento defensivo para construir desde ahí su fluidez habitual en la creación, porque el arte de defender no suele acaparar portadas, pero suele ser sinónimo de éxito y acerca mucho al objetivo de levantar el trofeo.

Así, el récord de selecciones campeonas del mundo menos goleadas -con siete partidos disputados- lo tenían hasta este domingo tres equipos a lo largo de toda la historia con solo dos tantos en contra. La primera fue la Francia que conquistó el Mundial como anfitriona en 1998, que permitió un penalti ejecutado por Michael Laudrup en fase de grupos ante Dinamarca y el tanto del croata Davor Suker en semifinales.

Además, logró mantener su portería a cero en cinco partidos, incluyendo la final ante Brasil (3-0), todo ello con una línea defensiva formada por Lilian Thuram, Marcel Desailly, Laurent Blanc y Bixente Lizarazu, además del portero Fabien Barthez.

Hubo que esperar casi una década para volver a ver un combinado tan sólido atrás, y fue la Italia campeona en 2006, considerado uno de los mejores equipos a nivel defensivo de la historia. Y es que encajaron dos tantos, pero ningún rival logró marcar en jugada a una línea defensiva liderada por Fabio Cannavaro, con actuaciones extraordinarias que le permitieron ganar después del Balón de Oro, y el meta Gianluigi Buffon.

El primer tanto en contra para los italianos fue uno en propia puerta de Cristian Zaccardo en la segunda jornada de la fase de grupos contra Estados Unidos que terminó con empate (1-1) y el segundo fue un gol de penalti del francés Zinédine Zidane en la final del Mundial.

Y el récord más reciente, y el mejor espejo en el que pueden mirarse los de Luis de la Fuente es la España de 2010, que fue al torneo con una defensa formada por Sergio Ramos de lateral, un eje integrado por Gerard Piqué y Carles Puyol, y Joan Capdevila por la izquierda, además de un Iker Casillas clave en el penalti parado a Paraguay en cuartos y el pie salvador ante Países Bajos en la final.

Como en los dos casos anteriores, la 'Roja' recibió solo dos goles en sus siete partidos camino al título, ante Suiza (1-1) en el primer partido y Chile (1-2) también en la fase de grupos, dejando la portería a cero en todas las eliminatorias, ganando todos esos duelos por la mínima.