España desea mantener la perfección para seguir con su idilio en una Liga de Naciones más exigente

Archivo - El seleccionador español Luis de la Fuente durante las semifinales del Mundial 2026 ante Francia. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol arranca este fin de semana la Liga de Naciones 2026-2027, un torneo que ya ha conquistado en una ocasión y al que llega como vigente campeona del mundo y Europa, y en el que durante este primer parón tendrá que afrontar cuatro de los seis partidos de la fase de grupos, entre ellos un debut exigente ante Inglaterra en Wembley y un doblete ante Croacia.

Poco más de dos meses después de proclamarse campeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva York, a la 'Roja' se le pone por delante un nuevo reto: la Liga de Naciones. El tercer título en importancia internacional comienza su quinta edición este jueves, un torneo que España ha conseguido ganar en una ocasión y ha sido finalista en otras dos.

De hecho, la UEFA Nations League fue el inicio de esta nueva época dorada de la selección española, que desde 2023 ha jugado todas las finales posibles. Ese año, después de haber conseguido la clasificación para la 'Final Four' con Luis Enrique Martínez, Luis de la Fuente dirigiría a España en una fase final en la que acabaría llevándose el título en los penaltis ante Croacia. Un título que sería el preludio de la Eurocopa conseguida al verano siguiente, redondeado en 2026 con la Copa del Mundo, mientras que en 2025 también jugó por el título de la Liga de Naciones, perdido ante Portugal en los penaltis.

Eso sí, por tercera edición consecutiva, la 'Roja' estuvo presente en la final de una competición que se le da bastante bien. Y es que, su relación con este título es más que notable. Tan solo en su primera edición cayó en la fase de grupos, que compartió curiosamente con Inglaterra y Croacia, logrando un título (2023) y dos subcampeonatos en las siguientes ediciones (2021 y 2025), siendo la selección con más presencias en 'F4' por delante de Francia, Italia y Países Bajos, que suman dos.

En esta ocasión, la campeona del mundo ha quedado encuadrada en el Grupo 3 junto a Inglaterra, Croacia y Chequia. Una primera fase en la que conseguirán, como hace dos años, los dos primeros clasificados el pase a unos cuartos de final a ida y vuelta en los que se jugarán el billete a la 'Final Four'. Así, el combinado inglés y el croata parecen los principales rivales para los de Luis de la Fuente para hacerse con el primer puesto del grupo.

Una clasificación para los cuartos de final que podrían dejar muy encarrilada en este primera ventana, en la que jugarán cuatro partidos, algo inusual porque habitualmente se jugaban los seis partidos en tres 'ventanas'. El primero de ellos apunta a ser el más exigente, ante Inglaterra en Wembley. Será la undécima vez que España visite la catedral del fútbol inglés, de la que tiene un buen recuerdo de su último duelo. Fue también en la Nations League (2018), y el triunfo fue para la 'Roja' (1-2) con goles de Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno.

Posteriormente, recibirá el martes 29 en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla a la nueva Croacia de Slaven Bilic. Un partido que será especial para los pupilos de Luis de la Fuente, ya que será el primero en territorio español después de haber conseguido la segunda estrella. Será también la reedición de la final de 2023 y el noveno duelo entre ambas selecciones en el siglo XXI, con un balance de cinco triunfos españoles, dos croatas y un empate que acabó en victoria por penaltis y trofeo de la Nations para los españoles.

Además, el duelo ante la selección liderada todavía por Luka Modric tendrá una reedición en tierras balcánicas, en Split, el próximo 6 de octubre en la jornada 4, con la que se cerrará el parón de selecciones. Entre medias, España viajará a Oviedo para ejercer de anfitrión en el Carlos Tartiere ante Chequia, un combinado ante el que nunca ha perdido --cinco victorias y dos empates--. Un duelo especial ya que el equipo centroeuropeo está dirigido por los españoles Santi Deni y Pablo Amo, este último segundo de De la Fuente durante muchos años.

Pero más allá de dejar muy encarrilada la clasificación a los cuartos de final de la competición, España podría ser la primera selección en la historia que alcanza la cifra de 40 partidos oficiales consecutivos sin perder. Con 39 seguidos y sin caer desde la derrota 2-0 en marzo de 2023 ante Escocia en Glasgow, lo lograría si no pierde en Wembley.

Además, la tetracampeona de Europa es capaz de ganar los tres primeros duelos se iría hasta las 10 victorias consecutivas, el mejor registro de la 'era De la Fuente' que inició la racha con la goleada 4-0 a Arabia Saudí en su segundo partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.