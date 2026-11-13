El francés Clément Turpin dirigirá el España-Inglaterra del Metropolitano

Archivo - El árbitro inglés Clément Turpin durante el Croacia - Inglaterra del Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El árbitro francés Clément Turpin ha sido desigando por la UEFA para el último partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League que enfrentará a España y a Inglaterra en el Estadio Metropolitano de Madrid este domingo a las 20.45 horas, un duelo que será el último partido del año para los de Luis de la Fuente y que decidirá el líder del Grupo 3.

Será la cuarta vez que el colegiado francés dirija al combinado nacional, después de hacerlo en el España-Países Bajos (3-3 y victoria española en los penaltis) de cuartos de final de la Liga de Naciones en 2025, en un España-Suiza (1-2) también de la Nations League en 2022 y en el Suecia-España (1-1) de 2019, un duelo de clasificación a la Eurocopa.

Turpin, de 44 años, es árbitro desde 2005 y árbitro FIFA desde hace dieciséis años. Un colegiado con una dilatada trayectoria que ha dirigido encuentros importantes como la final de la UEFA Champions League de 2022 en la que el Real Madrid venció al Liverpool (0-1).

Este pasado Mundial fue su cuarta Copa del Mundo como árbitro y en total ha dirigido nueve encuentros mundialistas. En Estados Unidos arbitro dos partidos de Inglaterra, el duelo contra Croacia de la fase de grupos (4-2) y los cuartos de final contra Noruega (1-2).