Francia tritura a Suecia de camino a octavos

El delantero francés Kylian Mbappé en una acción en el duelo ante Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección francesa se ha impuesto este martes a Suecia (3-0) en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y se ha metido en los octavos de final del torneo tras ganar con contundencia gracias a un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Bradley Barcola, en un encuentro en el que también brilló el mediapunta del Bayern de Múnich Michael Olise, asistente en dos de los goles.

Francia sigue demostrando que es la selección a batir y la que mejor fútbol está practicando en la Copa del Mundo. En el primer cruce, los de Didier Deschamps, que volvía al banquillo tras ausentarse en el último partido de la fase de grupos por el fallecimiento de su madre, no dieron ninguna opción a Suecia. La actuación sobresaliente de dos de sus máximas estrellas, Kylian Mbappé y Michael Olise, fue suficiente para pasar por encima de un combinado sueco que apenas inquietó a Maignan.

Mbappé, que con sus dos tantos igualó en lo más alto de la tabla de goleadores del torneo al argentino Leo Messi (6) y se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de los Mundiales, y Barcola fueron los autores de los tres tantos franceses. Dos ellos, uno a cada uno, estuvieron asistidos por Olise, que ya es el máximo asistente del torneo con cinco pases de gol. El del Bayern estuvo errático de cara a gol, pero brilló en todos los demás aspectos del juego.

Un partido que comenzó con una buena puesta en escena de Suecia, no dejándose amedrentar por un equipo galo que llegaba a los dieciseisavos de final después de haber ganado con contundencia a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la fase de grupos, teniendo en un remate de Alexander Isak, detenido por Mike Maignan, el primer remate del partido.

Pero los franceses se irían haciendo dueños del encuentro, y en un error de la zaga sueca en la salida, Kylian Mbappé se quedaría en el mano a mano frente a Widell Zetterstrom, al que superaría con su remate. Sin embargo, el delantero madridista se encontraba ligeramente adelantado y el gol no subiría al marcador. Sí tendría que intervenir el meta sueco unos minutos después, cuando al filo de la media hora sacaría un pie milagroso para evitar el gol de Rabiot.

Sería la primera de una sucesión de ocasiones claras para Francia. Unos instantes después, Mbappé mandaría al palo izquierdo un remate franco con Zetterstrom ya batido, al que le seguiría un remate desde la frontal, de nuevo, de Rabiot, y una media chilena de Olise que también se estrellaba en la madera. Se salvaba Suecia de encajar el primer gol ante un aluvión ofensivo de Francia, que merecía, sin duda, irse por al descanso.

Y el muro escandinavo acabaría cayendo en el último minuto del tiempo reglamentario de la primera mitad, tras 14 remates, cinco de ellos a puerta. Dembélé, Olise y Mbappé se asociaron a la salida de un córner para que el '10' de Francia mandara al fondo de la red su remate con pierna diestra. Un gol que, más allá de adelantar a su equipo, supone su quinto gol en el torneo y el 17 en las Copas del Mundo, superando ya al alemán Miroslav Klose, colocándose segundo en esta particular clasificación histórica, solo por detrás de Leo Messi (19).

Y el paso por vestuarios no hizo sino dar más energía a Francia para seguir produciendo un caudal de fútbol ofensivo. Así, no pasarían ni diez minutos antes de que Francia doblara su ventaja en el marcador. Un gran pase de Olise, que recibió con ventaja en tres cuartos de campo, se convirtió en asistencia para Barcola, que no falló en el uno contra uno ante el meta sueco.

Con el pase a octavos casi finiquitado, Francia comenzó a gustarse sobre el césped del MetLife Stadium, gracias, sobre todo, a un inspiradísimo Olise al que solo le faltaba el gol para redondear su partido. Hasta dos ocasiones claras tendría para hacerlo, ambas en una posición franca en el interior del área, pero primero un zaguero sueco y después Zetterstrom con una parada lo evitarían.

Pero el que no fallaría sería Kylian Mbappé. En el 74' de partido, Olise volvería a brillar en la faceta de asistente, su quinta en el torneo, con un pase filtrado que dejaba en el mano a mano al madridista, que no fallaría, firmando su tercer doblete en el Mundial y el sexto tanto en el torneo, empatando en lo más alto de la tabla de goleadores con Messi. Y con el partido ya resuelto, Deschamps se permitió el lujo de sustituir a ambos a falta de cinco minutos.

Ahora, el siguiente paso para Francia de cara a recuparar el trono Mundial ocho años después será Paraguay en la ronda de octavos de final. Un partido que se disputará el próximo sábado 4 de julio (23.00 horas) en el Lincoln Financial Field Stadium de Filadelfia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRANCIA, 3 - SUECIA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Koundé (Malo Gusto, min.75), Upamecano, Saliba, Digne (Theo Hernández, min.78); Tchouaméni, Rabiot; Dembélé (Doue, min.75), Olise, Barcola (Cherki, min.85); y Mbappé (Mateta, min.85).

SUECIA: Zetterstrom; Svensson (Svanberg, min.82), Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Elanga, Bergvall (Zeneli, min.66), Ayari (Nygren, min.82), Stroud (Ali, min.66); Gyokeres e Isak (Nilsson, min.89).

--GOLES.

1-0, minuto 45: Mbappé.

2-0, minuto 53: Barcola.

3-0, minuto 74: Mbappé.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED). No amonestó a ningún jugador.

--ESTADIO: MetLife Stadium de New Jersey.