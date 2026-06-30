Haaland y Noruega reman hacia octavos

Erling Haaland celebra su gol en el Noruega-Costa de Marfil - Walid Ibrahim/Jna Press/Nexpher / DPA

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Noruega ha sellado su pase a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al vencer en su partido de dieciseisavos a Costa de Marfil (1-2), en el que un gol en el minuto 86 de Erling Haaland, que suma ya cinco en esta edición, y dos increíbles paradas de Orjan Nyland en el descuento dejaron sin premio a un valiente combinado africano.

Un zapatazo de Antonio Nusa inauguró el marcador del AT&T Stadium de Dallas justo antes del descanso, pero Amad Diallo lo neutralizó cuando restaba apenas un cuarto de hora para el final. En los momentos críticos, apareció el delantero del Manchester City para contribuir con su quinto gol en su primera Copa del Mundo.

Cuando los marfileños apretaban, el portero del Sevilla FC se convirtió en héroe con dos paradas en el tiempo extra vitales para que Noruega supere por primera vez una eliminatoria mundialistas y vuelva a pisar los octavos 28 años después de Francia'98. Allí, se cruzará con la pentacampeona Brasil.

En el recinto texano, los africanos arrancaron mejor, generando peligro por las bandas y sometiendo al cuadro escandinavo, aunque sin conseguir transformar su dominio. Ghislain Konan avisó primero, a los 20 minutos, con un remate que se estrelló en el lateral de la red, y Nicolas Pépé, el más activo del combinado marfileño, atemorizaba a la zaga vikinga.

Los de Stale Solbakken, por su parte, trataban de activar a un Erling Haaland que en el minuto 37 tvo la primera al cabecear un buen centro de Alexander Sorloth a las manos de Yahia Fofana. Fue el preludio del tanto noruego, que llegó de las botas del que más lo intentó durante los primeros 45 minutos.

En el 39, Antonio Nusa recibió el esférico y desde la esquina del área lo enchufó en la escuadra contraria sin que Fofana pudiese hacer nada para impedirlo; con 21 años y 74 días, se convirtió en el goleador más joven de su país en anotar en una Copa del Mundo. Haaland pudo incrementar la renta dos minutos después, pero remató fatal en el área pequeña, antes de que Sorloth desperdiciase otra clarísima en un cabezazo que se marchó desviado.

Fueron minutos locos, en los que Nusa estuvo a punto de complicar las cosas a los suyos con una entrada demasiado contundente sobre Guela Doué y en los que Emmanuel Agbadou buscó la igualada con un remate de cabeza que rozó el palo derecho de la puerta del sevillista Orjan Nyland.

Los de Emerson Faé siguieron insistiendo a la vuelta de vestuarios, primero con un disparo cruzado de Doué y después con otra oportunidad de Pépé, que se encontró un balón suelto en el área y obligó al guardameta noruego a despejar. Todo continuaba abierto en Dallas.

Sorloth no acertó a rematar en un rechace de Doué tras una jugada a balón parado que pudo suponer la sentencia para los europeos, que tuvieron la más clara en el 66, cuando Diallo sacó la pelota sobre la línea después de un peligroso disparo de Torbjorn Heggen.

Y de la salvada al gol. El extremo del Manchester United, que había ingresado en el terreno de juego menos de un cuarto de hora antes, volvió a erigirse en héroe tras la segunda pausa de hidratación con una jugada individual por la derecha y un zapatazo al palo contrario de Nyland que permitía empatar la contienda a Costa de Marfil (min.74).

Sin embargo, a falta de cuatro minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario apareció el de siempre. Patrick Berg puso un pase raso al corazón del área al que llegó Haaland, que al primer toque y con un remate poco ortodoxo acabó alojando el esférico en el fondo de las mallas (min.86). Con ello, el del City se aseguraba su decimotercer partido consecutivo marcando con Noruega.

Nyland todavía tuvo que salvar a los suyos en un descuento en el que Diallo buscó la escuadra y se encontró con una sensacional mano del portero noruego. Brasil espera en octavos de final, una ronda que los vikingos pisarán de nuevo casi tres décadas después.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: COSTA DE MARFIL, 1 - NORUEGA, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

COSTA DE MARFIL: Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan (Touré, min.93); Sangaré, Kessié, Inao Oulaï (Diallo, min.60); Pépé (Diakité, min.87), Diomandé (Guessand, min.93); y Bonny (Wahi, min.60).

NORUEGA: Nyland; Pedersen (Aursnes, min.83), Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Ödegaard; Sorloth (Bobb, min.71), Nusa (Schjelderup, min.71); y Haaland.

--GOLES.

0-1, minuto 39: Nusa.

1-1, minuto 74: Diallo.

1-2, minuto 86: Haaland.

--ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN). Amonestó a Nusa (min.45+1) por parte de Noruega.

--ESTADIO: AT&T Stadium de Dallas.