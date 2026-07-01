Koeman anuncia que no seguirá como seleccionador neerlandés

El exseleccionador neerlandés Ronald Koeman. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador neerlandés Ronald Koeman ha comunicado este martes a la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) que no renovará su contrato como seleccionador de la selección de los Países Bajos, una decisión que llega un día después de que el combinado 'Oranje' quedara eliminado del Mundial en los dieciseisavos de final tras perder en la tanda de penaltis contra Marruecos.

Koeman, que comunicó su decisión a través de la cuenta de 'X' de la 'Oranje', apuntó que no ha sido "una decisión fácil de tomar". "Estoy agradecido y me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por la dedicación mostrada por todos los que han formado parte de la 'Oranje' durante mis dos etapas como seleccionador", subrayó el extécnico de Valencia y FC Barcelona, entre otros.

El neerlandés se mostró crítico con la andadura de Países Bajos en el Mundial, la que catalogó como "decepcionante". "Una vez que haya tenido tiempo de asimilarlo y echar la vista atrás, recordaré sobre todo la gran colaboración y los muchos momentos maravillosos que hemos compartido juntos. Por eso, me gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido a ello", añadió.

Por último, afirmó que ahora es "el momento adecuado" para "pasar más tiempo" con su mujer, sus hijos y sus nietos. "En este momento, me parece la decisión correcta y la más natural", concluye el comunicado. Koeman deja la 'Oranje' tras una segunda etapa en la que consiguió alcanzar las semifinales de la pasada Eurocopa y los cuartos de final de la Liga de Naciones, además de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.