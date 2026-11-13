Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se incorporan este viernes a la concentración de la selección

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal y el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal se incorporarán este viernes a la concentración de la selección española de fútbol para preparar el partido contra Inglaterra de este domingo de la sexta y última jornada de la Liga de Naciones 2026-2027.

El combinado nacional confirmó este lunes la llegada de ambos futbolistas a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), algo que se había anunciado ya desde el momento en el que se dijo que serían baja para el inicio de la concentración y el partido ante la República Checa por unas molestias en la rodilla, el catalán, y un proceso gripal, además de su paternidad, el guipuzcoano.

La campeona del mundo entrenará esta tarde a partir de las 19.30 horas en las instalaciones de la RFEF para comenzar a preparar el duelo ante Inglaterra del domingo en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde estará en juego el liderato del grupo y el tener la vuelta de cuartos de final en casa. La duda es si ambos saltarán al campo con el resto de internacional, o si Lamine Yamal seguirá protegiendo su rodilla para llegar en las mejores condiciones.