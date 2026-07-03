Lamine Yamal: "Somos España y no le tenemos miedo a nadie"

El español Lamine Yamal en el partido contra Austria del Mundial 2026 - Georg Hochmuth/APA/dpa

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española Lamine Yamal ha asegurado, tras ser elegido mejor jugador del partido en la victoria ante Austria (3-0) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que España debe seguir creciendo, aunque recalcó que el equipo afronta el torneo sin miedo a ningún rival y con plena confianza en sus posibilidades.

"Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad y en todo. Sabemos la calidad que tenemos y que no le tenemos miedo a nadie. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos", afirmó en declaraciones a los medios.

El futbolista del FC Barcelona explicó además que ya se encuentra totalmente recuperado físicamente. "Poco a poco ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates y todo. Estoy muy feliz por el equipo y también quiero felicitar a Unai. Ya estoy al 100%, preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al cien por cien", manifestó.

Sobre el próximo compromiso, recordó que en las eliminatorias ya no hay margen de error. "Si pierdes, te vas a casa y eso es lo que no queremos. Ningún español quiere eso. Ahora toca descansar y pensar en el siguiente partido", señaló.

Además, reconoció que le haría ilusión enfrentarse a Cristiano Ronaldo si Portugal supera su eliminatoria ante Croacia. "Si toca Portugal sería un honor jugar contra Cristiano, obviamente, pero pienso en ganar el partido. Me da igual que pase Portugal o Croacia", apuntó.

Por último, el internacional español confesó que una de sus mayores motivaciones es poder mejorar la vida de su familia. "Me emociona ver a mi hermano feliz, a mi madre viviendo la vida que siempre ha soñado y a mis amigos disfrutar. Al final eso es lo que deseo; es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol. Mi hermano lo es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él", concluyó.