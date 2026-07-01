México se crece en el Azteca

Los jugadores mexicanos celebrando el segundo gol de México ante Ecuador. - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección mexicana se ha metido este martes en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse en su duelo de dieciseisavos de final a Ecuador (2-0), gracias a los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos en la primera mitad, que le permiten superar por segunda vez en su historia una eliminatoria en una fase final de la Copa del Mundo.

Cuarenta años han tenido que pasar para que México vuelva a superar una eliminatoria en una fase final de la Copa del Mundo. De nuevo como anfitriona, de nuevo en el estadio Azteca y de nuevo con un 2-0 en el marcador, la 'Tri' ha avanzado de ronda. Si en 1986 fue Bulgaria su víctima, en esta ocasión ha sido Ecuador su presa, en un partido en el que los pupilos de Javier Aguirre se mostraron muy superiores de principio a fin.

Un fútbol ofensivo brillante durante los primeros 45 minutos permitió a México irse con ventaja de 2-0 al descanso. Los goles de Quiñones y Raúl Jiménez, ambos de bellísima factura, recompensaron el buen hacer de los mexicanos, que mostraron su lado más rocoso en la segunda mitad. De hecho, Raúl Rangel volvió a mantener su portería a cero, siendo el único portero de la competición, junto al español Unai Simón, que aun no ha encajado.

Un duelo que arrancó con una hora de retraso con respecto al horario inicial debido a las inclemencias meteorológicas. Y el equipo que mejor irrumpió sobre el césped del estadio Azteca sería México, con un ritmo alto de circulación y profundidad por banda derecha, con un inspirado Gilberto Mora. Así llegarían los dos primeros intentos del partido, el primero por el propio centrocampista del Tijuana, y posteriormente Romo y Raúl Jiménez serían los que probarían suerte.

Había comenzado el partido dubitativo Ecuador y México estaba empeñado en sacar partido de ello. Y cerca estaría de hacerlo cuando se cumplía el primer cuarto de hora, con un remate de Mora que pasaba rosando la escuadra derecha de la portería defendida por Galíndez. Una acción que pareció despertar a los de Beccacece, que respondieron con un remate al palo de Yeboah tras una gran acción individual.

Pero el fútbol acabaría siendo justo con el arranque de los mexicanos. Antes de llegar al ecuador de la primera mitad, Quiñones recibió al espacio con metros para correr y poder realizar la acción individual. Así, el extremo recortó a su par en el pico del área y se creó el hueco necesario para rematar con la diestra, un disparo que se coló por la escuadra izquierda de la portería ecuatoriana provocando el éxtasis en el Azteca.

Y no se conformaría con el tanto en combinado mexicano, que unos minutos más tarde, y tras seguir bordando el fútbol, doblaría su ventaja. Un robo de Raúl Jiménez en la salida de balón ecuatoriana permitió una acción franca que acabó en botas del propio veterano delantero en el interior del área. Ahí, sacó un golpeo con la diestra que rompería las telarañas de la portería defendida por Galíndez, que solo pudo contemplar la obra de arte mexicana.

El vendaval de fútbol de los pupilos del vasco Aguirre estaba siendo memorable para afición mexicana, y cerca estarían de poner la guinda a una primera parte de ensueño con un tercer tanto. Hasta de dos ocasiones dispondría Raúl Jiménez, que sus intentos no acabarían encontrando los tres palos. Por su parte, Ecuador solo puso en apuros a Rangel con un remate cruzado de Yeboah, al que el meta de la 'Tri' respondió con una gran estirada.

Le quedaban 45 minutos por delante a Ecuador para dar la vuelta a un partido que se le había puesto muy cuesta arriba si quería seguir vivo en el torneo, y Beccacece dio entrada a Angelo Preciado y Yaimar Medina tras la reanudación. Sin embargo, de nuevo, el primer acercamiento sería mexicano, con un remate desde la frontal de Alvarado que se marchaba ligeramente desviado.

Y si la primera mitad sirvió a México para exhibir su potencial ofensivo, en la segunda sacó a relucir su fortaleza defensiva, eso sí, sin renunciar a un tercer gol que apunto estuvo de llegar con un testarazo de César Montes, al que respondió con una gran parada Galíndez. En el área mexicana, la zaga tricolor y Raúl Rangel acababan con todas las intentonas ecuatorianas.

La más clara para los de Beccacece llegaría a falta de un cuarto de hora para el final, cuando un gran pase de Caicedo encontraba, a la espalda de la defensa mexicana, a Kevin Rodríguez que, tras acomodarse el balón con el pecho, fallaría en el mano a mano. Se le escapaba la opción de meterse en el partido a una selección ecuatoriana que vería como sus últimos minutos en el Mundial 2026 pasaban sin que ocurriera nada en un estadio Azteca que celebraba la segunda victoria de la historia de México en una eliminatoria en Copa del Mundo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MÉXICO, 2 - ECUADOR, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

MÉXICO: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo (Vargas, min.74), Lira, Mora (Gutiérrez, min.58); Alvarado (Reyes, min.80), Raúl Jiménez (Santi Giménez, min.74) y Quiñones (Pineda, min.80).

ECUADOR: Galíndez; Franco (Preciado, min.46), Ordóñez (Medina, min.46), Pacho, Hincapié; Yeboah (J. Caicedo, min.79), Vite, Caicedo, Angulo (Paez, min.79); Gonzalo Plata y Enner Valencia (Kevin Rodríguez, min.59).

--GOLES.

1-0, minuto 22: Quiñones.

2-0, minuto 31: Raúl Jiménez.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO). Amonestó a Franco (min.45+1) y Paez (90+3) con tarjeta amarilla y expulsó a Hincapié (min.90+6) en Ecuador.

--ESTADIO: Estadio Azteca de Ciudad de México.