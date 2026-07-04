Néstor Lorenzo: "Me gustó cómo defendimos, valoro no haber sufrido llegadas claras de Ghana"

Archivo - Néstor Lorenzo, seleccionador nacional masculino de fútbol de Colombia - Joris Verwijst / Orange Pictures / Afp7 / Europa P

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Colombia, Néstor Lorenzo, celebró el buen hacer defensivo de su equipo en la victoria de este viernes por 1-0 ante Ghana para clasificarse a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se encontrarán ahora con una Suiza "con buenos jugadores de mitad de cancha para adelante".

"Después de generar varias situaciones y no marcar, me gustó cómo defendimos, valoro el hecho de no haber sufrido llegadas claras del rival. La verdad que todos hicieron un trabajo muy bueno y permitieron que el resultado se mantuviera aún siendo escaso, pero nos sirviera para el triunfo", señaló Lorenzo en rueda de prensa tras el partido.

El preparador del combinado 'cafetero' afirmó que sus defensas "tuvieron una responsabilidad muy grande porque jugaron gran parte del partido en mitad de cancha manejando el balón en la circulación y cuando se perdía había que salir a jugar un mano a mano o en una transición defensiva".

"Más allá de que me gusta ver jugar a Colombia con el balón y en ataque y generar situaciones lindas de gol, hoy destaco mucho que esa seguridad defensiva a pesar de no marcar tantos goles y con uno solo nos alcanzó para tener la victoria", sentenció al respecto.

El argentino habló sobre la filosofía de su equipo. "La manera que concibo el fútbol es asociado, es colectivo, es armar de pronto pequeñas sociedades en distintos sectores del campo, es parte de un todo. Creo que la selección viene trabajando desde el primer minuto en pos de conseguir un funcionamiento colectivo que haga destacar a las individualidades, no que la individualidad haga destacar al colectivo", subrayó.

"Creo que eso fue desde el principio, me acuerdo cuando decían de Lucho (Díaz), de James (Rodríguez), de los jugadores que se destacan por su calidad. Le dan lo mejor que tiene al equipo y creo que de eso se trata este juego tan lindo que es el fútbol, de tratar de jugar bien y asociativamente", añadió Lorenzo, que confirmó que el exjugador del Real Madrid fue sustituido porque había atravesado un proceso gripal, pero que "no tiene lesión", mientras que no saben "la gravedad" del pinchazo que obligó a retirarse al delantero Jhon Córdoba.

Sobre su duelo en octavos contra Suiza, destacó "el orden" de los de Murat Yakin, pero advirtió que posee "buenos jugadores de mitad de cancha para adelante". "Juega muy bien, tiene jugadores buenos en la organización del juego y tienen un funcionamiento muy asentado hace muchos años y va a ser un partido muy duro muy difícil el de Suiza", apuntó Lorenzo.