Scaloni: "Cabo Verde no nos sorprende, la estábamos analizando"

Lionel Scaloni - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, apuntó que respetarán a Cabo Verde, un equipo que no les "sorprende" ya que le tenían vigilado, en el choque de dieciseisavos de final del Mundial 2026, sabiendo que "el margen de achica" y dispuestos a seguir con la defensa del título este viernes en Miami.

"Estamos bien, ilusionados como todo el mundo pero hay un rival que enfrentar, que respetar, un rival que ha hecho muy bien las cosas. El margen ahora se achica. Es un encuentro que el que pierde se vuelve y lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en buen momento. Esto es fútbol. Se están viendo partidos muy parejos, sacando alguno, Francia o México, hubo otros que estuvieron muy reñidos. No va a ser fácil, esa es la realidad", dijo en rueda de prensa.

El preparador argentino habló de las virtudes de la novata Cabo Verde en la cita norteamericana. "Es un equipo que no ha perdido, contra Arabia mereció ganar. Se defendió bien, los pases interiores los tapa bien y después sale muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, era un posible rival, la estábamos analizando, y no nos sorprende", afirmó.

Además, Scaloni fue preguntado por el apoyo de la afición albiceleste y la gran afluencia que se espera en el Hard Rock Stadium. "Desde que estoy en la selección o la veía por la tele, siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sé si esta selección transmite algo más, pero es verdad que a nosotros el apoyo nos encanta, nos da algo más, es evidente. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta. Es siempre un refuerzo, nunca es una presión", dijo.

El técnico apuntó que el Mundial no ha cambiado con su nuevo formato, aunque se hará "duro" y "largo" llegar "a las instancias finales", y habló del calor de Miami. "No sé si cambia, es un poco contradictorio porque juegas a las 12 del mediodía con techo y mañana a las seis de la tarde en Miami, se podía haber jugado a la noche. Es para los dos. No me estoy quejando. Si hace calor el espectáculo no va a ser el mismo", zanjó.

Por otro lado, Scaloni valoró la posible dependencia de Leo Messi, autor de seis goles en lo que va de torneo. "Ha hecho goles Messi y hemos tenido situaciones de gol de otros jugadores. Que haya hecho goles uno de los delanteros, más allá que haya sido él, que canaliza todo un poco más, es un delantero del equipo. Con eso creo que te respondo. Hemos tenido situaciones, no es preocupante. Nos encantaría repartir los goles pero mientras vaya bien, ganemos y que el equipo tenga situaciones. Messi, además de un gran jugador, es el delantero, junto al resto", dijo.

"Francia, Brasil, son selecciones que van a estar ahí. México hizo un gran partido contra Ecuador, Colombia, España, Portugal, Inglaterra, van a estar ahí. Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta", añadió sobre lo visto ahora, mientras que confesó que no hace caso de los que dicen que Argentina es la favorita de la FIFA. "No mires las redes sociales y ya está. Cualquiera pone una cosa y se hace demasiado grande. No hay que darle importancia. Nosotros no nos hacemos eco de eso y ya está", terminó.